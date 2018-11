Riscaldamento casa: come contenere i costi?

Con l’arrivo del primo freddo si torna a parlare delle spese per la casa e, in particolare, quelle legate al riscaldamento. In un articolo pubblicato pochi giorni fa sul blog di Immobiliare.it, vengono riportate indicazioni utili su come tagliare i costi della bolletta e rispettare l’ambiente.

Riscaldamento: contenere i costi è possibile

È arrivato ormai per tutti il momento di accendere i termosifoni: è importante dunque mettere in pratica alcune accortezze per evitare di vedere lievitare la propria bolletta. Per prima cosa si dovrebbe considerare di eseguire un check up dei radiatori che, tornati a lavorare dopo molti mesi, possono richiedere degli interventi di manutenzione. Risulta indispensabile, ad esempio, eliminare l’aria presente nei tubi.

È consigliato, in secondo luogo, evitare di coprire i termosifoni con eventuali elementi di arredo: qualora si desiderasse porre alcuni oggetti nelle vicinanze, come specchi o mensole, si dovrebbe mantenere una distanza di circa 30 cm.

Monitorare i consumi, attraverso specifici dispositivi di contabilizzazione del calore, può essere fondamentale per individuare eventuali sprechi e porne rimedio.

Attenzione alle finestre

Nonostante le temperature rigide, nelle giornate di sole è possibile sfruttare il calore della luce naturale per rendere l’ambiente domestico più confortevole, tenendo le tapparelle o le persiane aperte. Di contro, in serata, è utile abbassarle o chiuderle per evitare la dispersione del calore. Cambiare aria all’ambiente domestico è importante, ma sono sufficienti 15 minuti al giorno per avere un’atmosfera salubre.