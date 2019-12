Riscaldamento condominiale: come determinare i costi con i contabilizzatori?

Con la pubblicazione del decreto legislativo n. 102 del 2014 è diventato obbligatorio, in tutti i condomìni con riscaldamento centralizzato, installare i contatori individuali: ciò significa che ogni appartamento deve avere un contabilizzatore di calore sui termosifoni.

Sorge allora spontanea una domanda: non sarebbe più corretto suddividere le spese tenendo conto dei consumi effettivi, anziché sulla base dei millesimi di proprietà? Un recente articolo di Immobiliare.it spiega come determinare i costi di riscaldamento nei casi in cui siano installati i contabilizzatori di calore.

La risposta della Cassazione

L’ordinanza con la quale la Corte di Cassazione si è espressa in merito alle spese di riscaldamento condominiali non lascia spazio a dubbi: se le singole abitazioni sono dotate di contabilizzatori, i consumi non possono essere ripartiti in base ai millesimi. Questa delibera risulta molto importante perché, a oggi, sono ancora numerosi gli edifici che non hanno modificato il regolamento condominiale e nei quali, pertanto, i residenti versano una quota fissa mensile che comprende anche le spese di riscaldamento.

Come ripartire le spese

Alla luce di queste considerazioni, ecco in che modo bisogna suddividere le spese fra i condòmini. Innanzitutto, si deve tenere conto del fatto che i costi rientrano in due tipologie diverse: quelli fissi involontari, che includono per esempio la manutenzione della caldaia e la sua pulizia periodica; quelli variabili volontari, che dipendono invece dall’utilizzo vero e proprio del riscaldamento in ogni singolo appartamento.

Solamente i primi andranno suddivisi tenendo conto dei millesimi, mentre per i secondi farà fede la lettura della registrazione del contatore.