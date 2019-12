Ristrutturazione casa: conviene chiedere un prestito o un mutuo?

Chi vuole avviare dei lavori di ristrutturazione in casa e non dispone della cifra necessaria si trova di fronte a un dilemma: conviene rivolgersi a un istituto di credito per accendere un mutuo o per chiedere un prestito? Come riportato in un articolo di Immobiliare.it, bisogna valutare una serie di fattori: ecco quali.

Ipotesi di spesa

Il punto di partenza è avere un’idea, anche a grandi linee, del budget necessario per rinnovare la nostra abitazione. Se l’intenzione è semplicemente quella di dare una rinfrescata agli ambienti, senza ricorrere a interventi di tipo strutturale, è probabile che i lavori non superino i 30 mila euro di spesa: in questo caso il dubbio non si pone, perché al di sotto di tale soglia le banche non concedono mutui ma solo prestiti.

Tassi di interesse

Quando si richiede un mutuo è bene valutare le due variabili principali: il Tan, Tasso Annuale Nominale, e il Taeg, Tasso Annuo Effettivo Globale. Per avere un’idea, le offerte che possono essere ritenute vantaggiose prevedono un Taeg compreso tra il 5,44% e il 7,98%. Sempre in tema di tassi, chi sceglie il mutuo può optare per il fisso o per il variabile, entrambi in calo negli ultimi mesi anche grazie alle recenti manovre della Banca Centrale Europea.

Costi accessori

Per valutare la convenienza del mutuo o del prestito non vanno dimenticati i costi accessori, che in entrambi i casi includono le spese di perizia, istruttoria, gestione della rata e della pratica, imposta di bollo ed eventuali assicurazioni. Se optiamo per il mutuo, a questi si aggiungono la parcella notarile, la polizza obbligatoria contro gli incendi e la valutazione del perito.

Bonus e detrazioni

Anche nel 2020 si potrà accedere al bonus ristrutturazioni: si tratta di una detrazione del 50% per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria fino a 96 mila euro. Sono inoltre previste detrazioni Irpef del 65% sulle spese relative alla riqualificazione energetica degli edifici per un importo massimo di 100 mila euro e per gli interventi antisismici in aree ad alta pericolosità.