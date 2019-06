Smart Work Center: arrivano anche in Italia gli spazi di lavoro condivisi

Favoriscono la creatività ed evitano l’isolamento provocato dal lavoro da remoto: come riportato in un recente articolo di Immobiliare.it, gli Smart Work Center sono una realtà ormai consolidata anche in Italia. Al momento, ad approfittare dell’introduzione della disciplina sul lavoro agile (legge n.81 del 2017) sono state soprattutto le imprese di grandi dimensioni. L’arredamento e l’aspetto tradizionale degli uffici si modificano, dunque, per favorire condivisione e flessibilità.

Cosa sono gli Smart Work Center

Simili, ma non uguali, agli spazi di coworking, gli Smart Work Center sono improntati soprattutto alla collaborazione, anche fra lavoratori addetti a mansioni diverse. Consentono a chi ne fa uso di ricevere sempre nuovi stimoli e di mettere in comune le proprie conoscenze con quelle del vicino di scrivania. In Italia questa nuova tipologia di ufficio è arrivata solo negli ultimi anni: un esempio sono le nuove sedi di Unicredit e di BNL Gruppo BNP Paribas. I primi Smart Work Center risalgono però al 2008: furono realizzati prima in Olanda, per diffondersi poi in Corea, Australia e Stati Uniti. Si distinguono in corporate, cioè riservati ai dipendenti di una sola azienda che ha deciso di orientare la propria organizzazione verso lo smart working, e multi-user, ovvero aperti a start-up e professionisti dietro il pagamento di un canone di affitto mensile.

Come sono organizzati

Spesso nascono dalla ristrutturazione e dal recupero di edifici in disuso. All’interno sono organizzati in ambienti diversi, per venire incontro a tutte le necessità di uso: vi sono, di norma, open space con scrivanie in condivisione e possibilità di usufruire di tutte le tecnologie messe a disposizione, come stampanti e connessione a internet; le stanze più piccole possono invece essere adibite a meeting room, progettate per ospitare riunioni anche in videoconferenza; trovano spazio anche le call room, per telefonate singole, e le quiet room, per brevi pause relax. Fanno parte di questa nuova concezione di ufficio anche cucina condivisa e bar, senza dimenticare palestre, asili nido e spazi per lo svago. Migliorare l’attitudine nell’approccio al lavoro, favorire un atteggiamento più rilassato e influenzare positivamente la condizione psicologica delle persone sono, infatti, i principali elementi su cui si fonda la filosofia degli Smart Work Center.