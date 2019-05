Tasse: in aumento il prelievo fiscale sugli immobili

Resta elevata la pressione fiscale sugli immobili: come riportato da un articolo di Immobiliare.it, nel 2018 lo Stato e i Comuni hanno riscosso 39,5 miliardi di euro dalle imposte su terreni e fabbricati. E con lo sblocco delle aliquote comunali deciso con l’ultima Legge di Bilancio si prospettano ulteriori rincari per i prossimi mesi.

Imu, Tasi e Irpef: quali scenari?

Nonostante il calo generale del costo del mattone, Imu e Tasi garantiscono più di metà del gettito totale e nel corso di quest’anno potrebbero aumentare ulteriormente. I rincari non coinvolgeranno tutti i Comuni italiani: molti di essi, in particolare i capoluoghi, avevano già usufruito della possibilità di aumentare l’Imu per il 2019.

Oltre a quello patrimoniale, lo Stato ha a disposizione altri due tipi di prelievi: quello reddituale (Irpef, Ires e cedolare secca sugli affitti) e quello sui trasferimenti (Iva, registro, ipocatastali e imposte di successione e donazione). Senza dimenticare la tassa sui rifiuti, altra imposta che grava su proprietari e inquilini.

Agevolazioni fiscali a rischio

Il quadro appare in evoluzione: se l’incremento dell’Imu è già realtà per parecchi proprietari, per capire se e di quanto aumenteranno le altre imposte bisognerà aspettare qualche mese. All’interno del Def si è parlato anche del riordino delle tax expenditures, le agevolazioni fiscali che riducono il prelievo per i contribuenti. Tra queste vi sono, per esempio, il bonus sui lavori edilizi, quello sugli affitti degli universitari e la deduzione sull’abitazione principale.

Non solo rincari

A bilanciare lo scenario vi sono alcune novità: la manovra ha introdotto la cedolare secca sull’affitto dei negozi e raddoppiato la deducibilità dell’Imu sui fabbricati strumentali, passata dal 20 al 40%. Inoltre, il decreto Crescita ha esteso alle zone sismiche 2 e 3 il sismabonus sui fabbricati ristrutturati dalle imprese e ha previsto una nuova modalità di cessione dei bonus edilizi ai fornitori.