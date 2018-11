Tassi dei mutui casa: l’impatto dell’Irs genera i primi rincari

Dopo molto tempo ecco la prima inversione di tendenza: stiamo parlando dei tassi dei mutui casa che, archiviata una lunga stagione di costanti ribassi, stanno cominciando a salire. E se molti sono propensi a ricercare i motivi di questi rialzi nell’aumento dello spread (il differenziale tra i titoli di Stato italiani a 10 anni, i Btp, e gli equivalenti tedeschi, i Bund), in realtà il fattore decisivo è un altro. Si tratta dell’Irs, il tasso d’interesse interbancario al quale sono indicizzati i mutui a tasso fisso.

Come riportato in un recente articolo sul blog di Immobiliare.it, il valore dell’Irs è salito dallo 0,89% di inizio anno all’1,07% registrato nel mese di ottobre. Per questo motivo le banche hanno adeguato al rialzo i tassi dei nuovi mutui a tasso fisso. Situazione differente per i mutui a tasso variabile, che al momento sono i prodotti più convenienti sul mercato: questi ultimi sono, infatti, indicizzati all’Euribor, che non ha subito rincari e rimane sotto zero. In ogni caso, anche per i mutui a tasso fisso non stiamo parlando di rincari così sostanziosi. Emerge tuttavia, come detto, un’inversione di tendenza rispetto al passato.

Il motivo di questi rincari non va ricercato nella situazione politica italiana ma nell’andamento dei tassi a lungo termine “free-risk” europei. L’annuncio, da parte della Bce, dell’imminente conclusione del quantitative easing e le ripercussioni del rialzo dei tassi operato negli Usa dalla Federal Reserve hanno favorito l’aumento dei tassi a lungo termine in tutta Europa. Si tratta dunque di un fenomeno non solo italiano, che potrebbe presto essere reso peggiore dall’aumento dello spread. Al momento le banche del nostro Paese si dimostrano solide, ma tale fattore potrebbe, in futuro, spingerle a rincarare ulteriormente i futuri mutui italiani.