Vacanze invernali: record di affitti brevi nel 2018

Gli italiani apprezzano sempre di più le vacanze d’inverno in montagna, a evidenziarlo è un recente articolo di Immobiliare.it che riporta alcuni numeri interessanti: da ottobre a dicembre 2018 le prenotazioni di case per affitti brevi hanno visto un incremento del 25% su base annua. Buon interesse anche da parte dei turisti stranieri: le domande dall’estero sono cresciute del 15% rispetto all’inverno scorso.

Destagionalizzazione della vacanza

Se fino ad alcuni anni fa gli italiani concentravano le ferie quasi esclusivamente nel periodo estivo, oggi si sta progressivamente facendo strada una tendenza alternativa: sempre più famiglie scelgono di staccare la spina dalla quotidianità e rifugiarsi in località dalle basse temperature nella stagione invernale. La questione dei costi non sembra essere decisiva: se in passato chi sceglieva di viaggiare fuori stagione lo faceva principalmente per esigenze legate al budget, oggi il 60% lo fa per avere più privacy e relax fuori dal periodo di maggiore intensità turistica.

Tra le mete preferite da chi ha affittato un immobile nel periodo preso in esame, l’ultimo trimestre del 2018, quattro su cinque sono localizzate al nord a pochi passi dalla montagna: unica eccezione Roma, che con il suo fascino intramontabile attira un gran numero di visitatori piazzandosi sul gradino più basso del podio. Al primo posto troviamo Trento seguita da Torino; ai piedi del podio Aosta, con Sondrio che si colloca al quinto posto. A scegliere queste location sembrano essere soprattutto gruppi composti da 4 persone interessate a un soggiorno di 4 notti con un budget medio di 676 euro.