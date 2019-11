Al Sino-Italian Exchange di Pechino è in scena l'innovazione tecnologica

Ricerca oncologica, mobilità sostenibile, tecnologie per i beni culturali e innovazioni in agricoltura: saranno questi i quattro settori strategici intorno ai quali verranno stretti accordi e promossi progetti tra enti, centri di ricerca e pmi campane e cinesi in occasione del Sino-Italian Exchange Event (Siee), piattaforma di cooperazione nei settori innovativi tra la Regione Campania e la Municipalità di Pechino, in programma nella capitale cinese il prossimo 25 novembre. Nel corso di seminari, incontri b2b e roundtable, verranno presentate soluzioni e condivise proposte progettuali per ciascun settore strategico. Lanciato nel 2007, iI Siee ha finora consentito di creare contatti tra oltre 3.500 professionisti italiani e cinesi e di estendere la cooperazione a diverse regioni e province della Cina.

Le aziende del Sistema campano in missione Ad aprire le tavole rotonde dedicate ai quattro settori strategici saranno, per parte italiana, Valeria Fascione, assessore regionale all’Innovazione, alle Startup e all’Internazionalizzazione, e Riccardo Villari, presidente di Città della Scienza. Presenti, tra gli altri, l’Istituto Nazionale Fondazione Pascale, il Cnr con numerosi suoi istituti, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, il Dipartimento di Industrial Design dell’Università Vanvitelli della Campania, la Scuola di Restauro del Suor Orsola Benincasa, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli e l’Istituto Polimeri e Materiali, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, il Distretto tecnologico regionale dedicato alla mobilità Mare.

Prevista anche una tavola rotonda sui modelli innovativi per la formazione scolastica, nel corso del quale verranno illustrate le iniziative del Dipartimento di Ingegneria Elettronica e Informatica della Federico II e della iOS Developer Academy di Napoli. Faranno parte della missione anche le delegazioni di quattro scuole campane: l’I.S. Guglielmo Marconi di Giugliano, l’ITI Leonardo da Vinci di Napoli, il Liceo Scientifico e Linguistico De Carlo di Giugliano, l’I.S. Caselli de Sanctis di Capodimonte. Inserite in un programma di cooperazione didattica, le scuole avranno incontri con quattro scuole cinesi: il Beijing College of Finance and Commerce, Beijing, Polythecnic, Beijing Institute of Fashion, School of Arts and Crafts.

Gli investitori cinesi Partecipano alla piattaforma di cooperazione tra Regione Campania e Municipalità di Pechino alcuni dei più significativi gruppi, enti e investitori cinesi. Tra gli altri: China org.cn, The National Center for financial research at Peking university, China securities, China Capital Investment group, Beijing Capital Agribusiness group, China Enterprise News, Wanda Group Singapore Ecological Science Park, Zhilian Fund, T.H.E. Capital & Lab, Zhonghai Fund, Jushi Found, Beidou Ding Ming Law Firm, Puxian Law Firm, Zhilin Law Firm, Zhongfangxin Capital, Small And Micro Incubator, China-Zqx Capita, Shenzhouyiqiao Capital, Hualu Capital, Youkeshangpin Group.

L’edizione 2019 dell’Innovation Week dedica grande spazio alle startup con il programma Best Start-up Showcase Entrepreneurship Competition (Bssec) che ha visto in questi 12 mesi circa 100 realtà innovative in un programma di missioni esplorative nei distretti cinesi di riferimento a più rapida espansione tecnologica. Le startup e le pmi partecipanti alla Bssec 2019 sono state suddivise per settori strategici di appartenenza e distribuite in sei gruppi centrati rispettivamente su: Intelligent Equipment, Digital Economy, Green Innovation, Artificial Intelligence, Healthcare, Advanced production, in un percorso di avvicinamento e selezione che si concluderà con 36 finaliste. La finale si terrà nella città di Foshan, nella provincia del Guangdong il 25 novembre, nell’mabito della Settimana Cina Italia dell’Innovazione 2019.

Sono 4 le startup campane in finale: Tolemaica, che ha brevettato un sistema di certificazione legale e di geolocalizzazione di fotografie e contenuti vocali in modo automatico e istantaneo, utile per raccogliere elementi probatori con valore legale di cui servirsi in caso di liti giudiziarie; eProInn, ), startup che progetta veicoli ibrido-solari; Softmining, che ha sviluppato nuovi metodi per la progettazione di farmaci e per controllarne la potenziale tossicità senza l'uso di modelli animali; e MyCircle. aggregatore spontaneo di persone che da la possibilità ai singoli utenti di accedere alle tariffe di gruppo.

La settimana Cina-Italia dell’innovazione Il Sino-Italian Exchange Event sarà l’evento inaugurale della Settimana Cina-Italia della Scienza della Tecnologia e dell’Innovazione 2019. Giunta al suo 10° anniversario, la Settimana dell’Innovazione vedrà la partecipazione dei ministri della Ricerca Lorenzo Fioramonti e del suo omologo cinese Wang Zhigang e avrà una particolare rilevanza in considerazione della recente adesione dell’Italia alla Belt and Road Initiative e del prossimo 50° anniversario delle relazioni diplomatiche bilaterali, che cadrà nel 2020.

Nel corso degli ultimi anni la Settimana dell’Innovazione ha coinvolto più 10.000 esperti in progetti di cooperazione, prodotto circa 5200 azioni di trasferimento tecnologico e concluso più di 620 accordi di cooperazione scientifica e tecnologica.

I promotori Il Sino-Italian Exchange Event è promosso dalla Regione Campania e dalla Municipalità di Pechino. Il programma è attuato dalla Città della Scienza di Napoli in collaborazione con il Beijing Association for Science and Technology e la Municipalità di Pechino, il principale referente cinese per le attività di internazionalizzazione delle imprese nei settori innovativi, promotore del National Science Popularization Day e del China Science Festival.