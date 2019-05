Gruppo Ebano, Deloitte lo premia per l'attenzione alla formazione a distanza

Il Gruppo Ebano, leader nel campo della formazione, è tra le Best Managed Companies italiane premiate da Deloitte oggi a Milano. L'azienda novarese fondata e presieduta dall'imprenditore Carlo Robiglio è tra i leader in Italia sulla formazione a distanza ed opera anche nell'editoria, nella comunicazione e nel marketing caratterizzando tutta l'offerta per il suo approccio innovativo. Con otto società controllate, quindici partnership produttive, più di 250 dipendenti e collaboratori, una clientela media annuale che ormai supera le seimila unità per il solo business della Formazione a distanza, la holding ha visto lievitare in sei anni i ricavi complessivi dell’800% e ha supportato un piano di crescita per linee interne ed esterne con investimenti nel solo 2018 di 700 mila euro. Tra i punti di forza c’è la controllata Cef Publishing, realtà che opera nella progettazione, realizzazione ed erogazione di corsi professionali attraverso modalità Fad (formazione a distanza) ed e-learning, in ambiti come il socio assistenziale, l’animal care, il food, l’estetica e il benessere.

“Questo premio-dichiara Carlo Robiglio- rappresenta, non solo per me, imprenditore di prima generazione, ma per la nostra grande comunità costituita dell’insieme di tutti i suoi collaboratori, una grande soddisfazione e un riconoscimento per un impegno di oltre venticinque anni, fatto di sacrifici e costellato di momento difficili e un nuovo punto di partenza. L’attenzione alla persona e al territorio, ieri come oggi, sono e restano i punti cardine del nostro impegno e il driver competitivo del nostro gruppo”.



La storia di Ebano ha radici profonde. Ha inizio con l’idea, nata intorno ai primi anni novanta, di dar vita ad una iniziativa imprenditoriale nel mondo dell’editoria e della cultura che potesse, in primo luogo, valorizzare la storia, le tradizioni e i valori di un territorio. La formazione continua insieme agli investimenti in ricerca e innovazione rappresentano i pilastri strategici per la crescita. “Espandiamo il nostro raggio d’azione secondo un modello verticale, sviluppando le competenze acquisite”, continua Robiglio. “Così, dopo la realizzazione di corsi di cucina siamo passati al social eating, dalla formazione per addestratori di cani abbiamo ampliato l’attività alla vendita ecommerce di prodotti pet e alla gestione di un’apposita piattaforma per promuovere modelli di sharing economy per i possessori di animali da compagnia”.



Ebano si offre come interlocutore dell’azienda partner per progettare e gestire a 360 gradi servizi in outsourcing, portando efficienza e profitto all’insieme di attività che, nella catena del valore di un’impresa, coinvolgono il rapporto con i propri stakeholders. Tramite Cef Publishing, il Gruppo è anche in Elite, il programma internazionale nato in Borsa Italiana nel 2012 in collaborazione con Confindustria e dedicato alle aziende più ambiziose, con un modello di business solido ed una chiara strategia di crescita ed è un'azienda fortemente impegnata nel sociale e nella sostenibilità. La politica aziendale del Gruppo Ebano, volta a perseguire alti standard in termini di sostenibilità e impatto sociale, ha permesso, attraverso la partecipata Cef Publishing, di ottenere la Certificazione b Corp®, rilasciata dalla B Corporation, l’ente non-profit americano.