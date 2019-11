Innovaway punta sulla Cina. Continua la strategia di internazionalizzazione

La crescita internazionale di Innovaway, che oggi lavora con clienti di tutto il mondo, in 25 lingue e 24 ore su 24, passerà nel prossimo triennio anche dallo sviluppo in Cina. Lo dichiara il direttore della Market Unit Public Sector di Innovaway, Giuseppe Di Giovambattista, in occasione della partecipazione del network alla settimana italiana Cina Italia della scienza, della tecnologia e dell'innovazione che in corso fino ad oggi a Beijing (Pechino ) e Jinan.

Innovaway è uno dei principali IT Service Provider europei che si distingue per offrire servizi IT ad alto valore aggiunto in 25 lingue ai propri clienti le cui sedi sono presenti in tutti i paesi nel mondo. L’azienda lavora con oltre 200 clienti tra cui alcuni dei principali player mondiali del fashion, del lusso, dai trasporti ai servizi fino alle utilities e alla Pubblica Amministrazione.

“Questo è un importante evento di matchmaking e networking-spiega il responsabile Ricerca e sviluppo di Innovaway, Gabriele De Vito- tra Centri di ricerca, Università ed imprese italiane e cinesi promosso dal ministero dell'Istruzione Università e Ricerca italiano (Miur) e coordinato da Città della Scienza per l'Italia e dalla Bejing Municipal Science and Tecnology Commission. Come Innovaway stiamo presentando ad enti di ricerca e aziende cinesi i risultati dei propri progetti di ricerca e sviluppo nel campo della Sanità Digitale e dell'innovazione digitale nel cultural heritage come componente rappresentativa del Made in Italy”.