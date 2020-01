Formazione, Leonardo e Federico II avviano l'Aerotech Academy a Pomigliano

Un accordo di collaborazione tra Leonardo e l’Università degli studi di Napoli “Federico II” consentirà l’avvio dell’Aerotech Academy, un percorso di alta formazione su tematiche di frontiera dell’ingegneria in grado di fornire competenze e capacità operative immediatamente spendibili in settori industriali a tecnologia avanzata. L’iniziativa, che vede protagonista la principale azienda industriale italiana nelle alte tecnologie e tra le prime dieci al mondo nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza, è rivolta a studenti selezionati con un apposito bando ed in possesso di un titolo pari almeno alla laurea triennale in ingegneria o altre discipline scientifiche, si svolgerà da marzo a dicembre di quest’anno nel sito di Leonardo a Pomigliano d’Arco (Napoli) presso l’Aerotech Campus, il centro di innovazione sui materiali e i processi produttivi parte del nascente network dei Leonardo Labs, i laboratori di ricerca e innovazione concepiti per rafforzare lo sviluppo tecnologico e la crescita competitiva dell’azienda. Con il supporto dell’Università “Federico II”, l’Aerotech Campus di Leonardo punta a favorire l’innovazione e l’apertura a nuove soluzioni tecnologiche in linea con i trend di mercato.

Nel dettaglio, l’Aerotech Academy offrirà un percorso interdisciplinare che coniuga e integra temi avanzati di ricerca con applicazioni di interesse per l’industria manifatturiera attraverso metodologie di insegnamento e di apprendimento innovative. Le attività di formazione, riconosciute dall’ateneo napoletano e svolte in lingua inglese da professori universitari ed esperti di Leonardo, prevedono un impegno complessivo di nove mesi, a tempo pieno, di cui sei in aula sulla ricerca e la formazione superiore nel settore aerospaziale e tre di project work attraverso l’analisi, l’applicazione e l’evoluzione di case study di esperienze lavorative.

Il programma didattico della Aerotech Academy 2020 si articola in tre filoni (le tecnologie core delle aerostrutture, l’industria 4.0 e la digitalizzazione, le sfide per i velivoli di nuova generazione), ciascuno dei quali ulteriormente articolato in specifici approfondimenti.