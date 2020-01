Innovazione e nuovo player nella consulenza direzionale, nasce la Ptsclas

Dalla fusione tra Clas spa, Struttura e Noviter nasce Ptsclas, un nuovo player nel settore della consulenza direzionale che catalizza, integra e attualizza oltre 40 anni di esperienze. Un'offerta ampia ma capace di verticalizzare sui settori nei quali si giocano le più importanti partite per lo sviluppo economico, sociale e culturale per l'Italia e l'Europa.

“Siamo estremamente entusiasti di aver concluso la fusione che ci porta oggi ad essere una realtà con 115 tra dipendenti e collaboratori ed una strategia di crescita che prevede, tra le altre cose, nel solo 2020 un ampliamento del nostro organico del 20%”, dichiara il presidente Stefano Bugliosi. “Abbiamo chiuso il 2019 con un fatturato in crescita del 14% grazie ad un portafoglio di servizi pluriennale aggiudicati di oltre 12 mln e con 128 gare ed offerte aggiudicati nell'anno e 70 in attesa di esito. Grazie alle nuove partnership ed alla creazione di nuove business unit come quella Digital&Innovation, inoltre, arricchiremo ed amplieremo i servizi offerti ai nostri clienti”.

“L’expertise di Ptsclas si distingue per un'offerta di servizi integrati ed altamente innovativi nelle modalità e nei contenuti, cruciali per accompagnare processi di pianificazione strategica, trasformazione, passaggi generazionali, gestione e direzione aziendale in settori chiave quali trasporti e infrastrutture, telecomunicazioni, cultura sport e turismo, formazione, istruzione, mercato del lavoro. Con queste capacità -dichiara l’ad Stefano Ciurli- puntiamo a migliorare gli ottimi risultati del 2019 e ad incrementare il nostro know how che oggi conta oltre 3mila progetti realizzati, una clientela ampia e consolidata, una seniority elevata di grande valore per i nostri clienti. Offriamo servizi di grande qualità coniugando esperienza, conoscenza ed innovazione, ci piace sintetizzarlo in knowledge that innovates”.

La storia di Ptsclas viene da lontano. Nasce nel 1995 con la società di consulenza direzionale Pts Consulting, che è stata il motore dell'operazione di fusione e che ha nel tempo rappresentato un importante fattore di aggregazione, grazie a un attento lavoro di scouting di professionisti e società. Il progetto di fusione #AllinOne è stato presentato a dicembre 2018 ed è diventato esecutivo alla fine del 2019 per offrire al mercato e a tutte le persone che ogni giorno scrivono la storia della società la massima coerenza a tutti i livelli, in termini di mission, vision, corporate e business strategy.



--