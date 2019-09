Innovazione, robot e.DO Comau ecco i protagonisti dell'automazione industriale

I progetti ed i servizi innovativi dell’Academy di Comau , società del Gruppo Fca, oggi al Forum “Il futuro del sapere, aziende e lavoratori nella trasformazione”, per i 15 anni di Fondimpresa, il fondo interprofessionale di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil. Un’occasione per far conoscere e sperimentare concretamente al pubblico le potenzialità delle nuove tecnologie sviluppate da Comau anche per la didattica, seguendo l’approccio denominato HUMANufacturing (human manufacturing), che mette l’uomo al centro del sistema produttivo e della trasformazione che caratterizza la Quarta rivoluzione industriale. Un’occasione importante per dimostrare come la formazione sia una leva fondamentale per tenere il passo con le evoluzioni dettate dalla digital transformation. Grazie a questa iniziativa, 500 rappresentanti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale e della formazione hanno la possibilità di conoscere e utilizzare e.DO robot, cimentandosi in un’interessante challenge tecnologica che permette ai partecipanti di capire come la robotica possa essere avvincente e semplice da comprendere, grazie a modalità capaci di stimolare il team working e il problem solving. Comau metterà a disposizione 50 DO robot per 500 partecipanti, suddivisi in gruppi di lavoro di dieci persone ciascuno. Ogni team ha a disposizione un braccio robotico e..DO e un tablet, che funge da interfaccia di controllo. Ai partecipanti sono fornite brevi e semplici istruzioni su come movimentare e programmare e.DO. Quindi, le squadre sono invitate a scrivere un programma per far eseguire al robot la movimentazione di semplici oggetti, con lo scopo di raggiungere un obiettivo definito, cercando di trovare la miglior soluzione tra le tante possibili. Il video dell’esecuzione del programma realizzato da ogni gruppo viene inviato ad una giuria Comau che premierà il team che ha conseguito i risultati migliori.



Donatella Pinto, Comau Head of Human Resources, rileva: “Comau è orgogliosa di raccontare alcuni tra i progetti più innovativi e di successo dell’azienda nel contesto di un evento importante, promosso da Fondimpresa. Forte di un lungo e consolidato know-how in ambito industriale, caratterizzato da oltre 45 anni di presenza sul mercato a livello globale, Comau sente la responsabilità sociale di contribuire alla diffusione di una cultura d’impresa e di un sapere tecnologico “umanocentrici”, grazie alla collaborazione di aziende, università ed enti di formazione ma soprattutto grazie ai giovani, che sono i veri protagonisti della trasformazione digitale in atto”.



“Siamo fieri di avere con noi per i nostri quindici anni Comau per una challenge tecnologica che coinvolgerà i nostri ospiti. Troppo spesso la tecnologia viene percepita come qualcosa di distante da noi, invece investe anche aspetti insospettabili della nostra vita quotidiana. Le aziende aderenti ormai sanno utilizzare in modo efficace le loro risorse, ma la sfida che ci aspetta, e che non intendiamo perdere, è quella di accompagnare imprese e lavoratori nel processo di trasformazione digitale che rende sempre più necessarie competenze legate all’innovazione tecnologica e la creazione di nuovi strumenti che permettano la finanziabilità di questi interventi formativi” dichiara il presidente di Fondimpresa Bruno Scuotto.



Società del gruppo FCA, è leader mondiale nello sviluppo di sistemi e prodotti avanzati per l’automazione industriale. La sua offerta include tecnologie e sistemi per la produzione di veicoli elettrici, ibridi e tradizionali, robot industriali, soluzioni di robotica indossabile e collaborativa, strumenti per la logistica a guida autonoma, centri di lavorazione meccanica dedicati, servizi digitali interconnessi e sistemi in grado di trasmettere, elaborare e analizzare dati macchina e di processo.

Con oltre 45 anni di esperienza sul campo e una forte presenza nei maggiori Paesi industrializzati, Comau aiuta le aziende costruttrici, di tutte le dimensioni e di qualunque settore, a migliorare qualità e produttività, riducendo time-to-market e costi complessivi. La sua offerta si estende al project management e alla consulenza, nonché ai servizi di manutenzione e training, per una vasta gamma di segmenti industriali.

Comau ha un Headquarters a Torino e opera attraverso una rete internazionale di 32 sedi, 14 stabilimenti di produzione e 5 centri di innovazione presenti in 14 Paesi, in cui lavorano oltre 9.000 persone. Una rete globale di distributori e partner consente di rispondere velocemente alle esigenze dei clienti, ovunque si trovino nel mondo. Attraverso le attività di formazione curate dalla sua Academy, Comau si impegna inoltre a sviluppare le conoscenze tecniche e manageriali necessarie alle aziende per affrontare le sfide e le opportunità dell’Industria 4.0.







