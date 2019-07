Intesa Sanpaolo: indagine sul risparmio e le scelte finanziarie degli italiani

Intesa Sanpaolo: presentata l’indagine del Centro di ricerca e documentazione Luigi Einaudi sul risparmio e le scelte finanziarie degli italiani

“Da notare positivamente il ritorno al risparmio (il 52% degli intervistati ha dichiarato di essere riuscito a risparmiare) e una maggiore soddisfazione rispetto al proprio reddito”, ha detto ad Affaritaliani.it il Presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro. “Dallo studio emergono poi alcuni punti di attenzione, come l’insicurezza dei risparmiatori i quali sono sanno quale sarà il futuro e quindi tendono a premunirsi contro ciò che potrebbe accadere e non conoscono mantenendo il loro risparmio in forma molto liquida, sotto forma di depositi in conto corrente. Questo tipo di risparmio è poco redditizio e non è detto che possa fornire quello di cui poi si ha bisogno. Il risparmio serve per essere convertito in beni o servizi; se per esempio il futuro contro cui ci si vuole premunire è quello della necessità di cure è meglio un’assicurazione, cioè è meglio un’organizzazione che sia in grado di fornire direttamente i servizi. Circa il 90% dei risparmiatori investe nella casa. Questo è caratteristico degli italiani i quali considerano la casa non solo un oggetto di investimento, ma anche di affezione”.

“Questa è un’occasione di riflessione importante”, ha detto Beppe Facchetti, Presidente centro Einaudi. “Se c’è una parola einaudiana è la parola risparmio. Patuelli, il Presidente dell’Abi, in occasione del centenario, ha detto che lo spred è un elemento di impoverimento degli italiani. Ha ragione: è un elemento di impoverimento della società e ha ricadute sul risparmio”.

Gregorio De Felice, Chief Economist and Head of Research Intesa Sanpaolo, ha detto: “Siamo davanti a uno scenario complesso e inusuale per le famiglie italiane, con tassi bassi e rendimenti obbligazionali negativi (è stato calcolato che circa un quarto delle obbligazioni in circolazione vede il creditore pagare il debitore). Le domande chiave da farsi sono due: quanto questa situazione può durare e quali sono le reazioni sta avendo sulle famiglie lo scenario di tassi zero o negativi”.

"Ci troviamo in un momento di incertezza internazionale, dovuto al cambiamento strutturale nelle relazioni tra Stati Uniti e Cina, e al quale le Banche Centrali hanno reagito. Oggi la Cina è diventata una super potenza tecnologica e questo fatto spaventa gli americani. È difficile fare previsioni su quanto tempo ci vorrà e stabilire quali saranno gli equilibri in futuro. Per tutto il 2020 i tassi degli interessi rimarranno su questi livelli. Quindi uno scenario di grande incertezza con le banche che agiscono in maniera preventiva".

"Rispetto alle reazioni che la situazione attuale sta avendo sulle famiglie italiane, è da notare il ruolo dell’investimento nell’immobile. C’è poi un secondo punto, sempre legato alla realtà dei mercati, ed è quello delle assicurazioni contro i rischi della salute. Il terzo aspetto che notiamo è la crescita del peso del risparmio gestito. È incoraggiante vedere che il livello soddisfazione del risparmio gestito è aumentato. Nel 2019 notiamo un risparmio di tipo intenzionale, mentre negli anni passati emergeva un risparmio precauzionale".

"Un ultimo aspetto legato fenomeni positivi che emergono dall’indagine è il gruppo italiani che chiamiamo “ottimisti”. Sono le persone che negli ultimi anni hanno aperto attività commerciale, investito in formazione, comprato casa. In un quadro di difficoltà dell’economia italiana c’è un gruppo di italiani, un terzo del campione complessivo, che ha fiducia nel futuro".

"Se noi affianchiamo questo dato alla realtà del mondo delle imprese emerge un quadro di un’Italia vitale, dinamica e proattiva e che per certi versi è un po’ meno disuguale di quanto non siano altri sistemi economici. Mi riferisco alla distribuzione della ricchezza degli italiani: il 10% più benestante degli italiani possiede il 42,8% della ricchezza complessiva; negli Stati uniti il 10% più benestante possiede il 79,5% della ricchezza complessiva dell’economia".

"Grazie al dinamismo delle imprese e alla vitalità di una buona fascia di italiani penso non sia una missione impossibile che il costo del debito pubblico diventi più basso di quello attuale".

(pezzo in aggiornamento)