Intesa Sanpaolo, nel Piano Impresa temi di responsabilità sociale e culturale

Intesa Sanpaolo per la responsabilità sociale e culturale: le parole di Carlo Messina, Consigliere Delegato e CEO.

Intesa Sanpaolo, CEO Carlo Messina: valorizzare patrimonio artistico, culturale e storico con le nostre iniziative

Carlo Messina, Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo, ha parlato di responsabilità sociale e culturale nel corso della presentazione di oggi del Piano di Impresa 2018-2021. "Il nostro patrimonio artistico, culturale e storico rappresenta un valore per la Banca e parte della nostra storia. Per questo intendiamo proseguire sulla traccia segnata dal professor Bazoli che è stato l’ispiratore delle tante iniziative promosse dalla Banca in tale ambito costituendo un’unità specializzata nella gestione proattiva e nella valorizzazione delle oltre 20 mila opere del nostro patrimonio. Anche in questo vogliamo diventare un modello di riferimento".

Intesa Sanpaolo, modello di riferimento nella responsabilità sociale e culturale

"Intesa Sanpaolo è già banca leader nella corporate social responsibility ma con il prossimo piano intende diventare un modello di riferimento di livello mondiale - ha proseguito Messina - Intendiamo lanciare un Fondo “ISP Fund for Impact” di 250 milioni di euro che consentirà l’erogazione di prestiti per 1,2 miliardi di euro a categorie con difficoltà di accesso al credito, diventando la prima Impact bank al mondo. Oggi Intesa Sanpaolo è il più importante finanziatore del Terzo Settore. A questo si aggiungeranno attività di filantropia per i più bisognosi. Intendiamo inoltre intervenire a sostegno della Circular economy, con l’allocazione di uno specifico plafond di finanziamenti e il lancio di un Fondo di investimento dedicato. Essere i migliori in termini di responsabilità sociale e culturale è per me molto importante: rappresenta i miei valori personali e ciò che considero un asset strategico per tutti noi in Intesa Sanpaolo".