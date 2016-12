Investimenti alternativi: la via dei diamanti

Saranno pure “i migliori amici di una ragazza”, come cantava Marilyn Monroe, ma i diamanti sono

anche e soprattutto un business. In tempi decisamente incerti per quanto riguarda la stabilità dei

mercati internazionali, si va diffondendo sempre più la tendenza ad investire su beni diversi rispetto

a titoli azionari o sul classico mattone, anch’esso soggetto a svalutazioni impressionanti. Il diamante

è da sempre una sorta di “rifugio”, ma proprio la particolare congiuntura del mercato sta facendo sì

che vi sia un forte trend di ritorno su questa specifica forma di investimento.

Per comprenderne meglio le caratteristiche, abbiamo intervistato Maurizio Sacchi, presidente ed

amministratore delegato di DPI - Diamond Private Investment, una della due società protagoniste di

questo particolare settore. Da oltre dieci anni, DPI offre progetti di investimento in diamanti ai

risparmiatori, mediante la collaborazione dei principali istituti di credito italiani: da MPS a Banca

Intesa San Paolo a BPER Banca, oltre a numerose banche di medie e piccole dimensioni, per un

totale di oltre 12.000 sportelli bancari convenzionati.

Perché i diamanti sono considerati un “bene-rifugio”?

“Per tre caratteristiche fondamentali, che li differenzia dai prodotti finanziari. In primo luogo, hanno

un valore reale stabile che rappresenta una tutela del proprio patrimonio. Al contrario di

obbligazioni e azioni, che possono azzerarsi, le pietre preziose, soprattutto quelle commercializzate

dagli specialisti del settore, sono meno inclini a subire le oscillazioni dei prezzi sul mercato. Per

questo è un investimento in un bene-rifugio e non ha scopo speculativo, ma di protezione da un

periodo di crisi economica o di forte instabilità. Infine, sono facilmente rivendibili. Un bene-rifugio

deve poter essere ricollocato agevolmente sul mercato e i diamanti soddisfano questa esigenza. Una

pietra comprata in Italia, anche se l’Europa attraversasse un periodo di difficoltà, può essere

commercializzata in altre aree del mondo con potenziale incremento di valore. Una realtà ben

diversa rispetto a quella, per esempio, del settore immobiliare”.

Quali sono le vostre policy nel rapporto con i clienti?

“Noi consigliamo l’investimento in diamanti come strumento ideale per diversificare il proprio

patrimonio, nella misura massima del 5%. Questo limite è una scelta etica che DPI e i suoi partner

si sono voluti imporre e che è stata accolta come regola di good practice nell’approccio al

prodotto”.

Perché sempre più persone scelgono questo investimento?

“Uno dei punti forti del servizio di investimento in diamanti è lo storico, o meglio la soddisfazione

dei circa 150.000 clienti che negli ultimi 40 anni hanno investito e delle migliaia che hanno

disinvestito in questo prodotto. Solo nell’ultimo anno, 40.000 persone hanno deciso di investire

nelle pietre preziose, quando nel 2015 erano stati 10.000. Anche il giro d’affari, che in Europa tocca

quasi i 4 miliardi di euro all’anno, ha un tasso di crescita esponenziale. Se nel 2015 DPI ha generato

ricavi per 150 milioni di euro, quest’anno genererà un volume d’affari di circa 350 milioni di euro”.

Quali sono le differenze tra i diamanti da investimento e i diamanti acquistati in gioielleria?

“Le gemme da investimento rappresentano lo 0,4% della produzione mondiale, in quanto devono

avere le migliori caratteristiche di colore, purezza, taglio, peso e fluorescenza. I diamanti DPI sono

necessariamente certificati, sigillati e tatuati dalle certificazioni internazionalmente riconosciute

(HRD e GIA), assicurati da una primaria compagnia contro furto e rapina, eventualmente custoditi

presso un ente terzo, quotati, etici in termini di provenienza, vendita e successivo ricollocamento.

Tutti servizi che sono inclusi nell’offerta di DPI e sono quindi compresi nel prezzo di vendita; cosa

completamente diversa dal canale della gioielleria. Le quotazioni che utilizza DPI sono considerate

il punto di riferimento del mercato dei diamanti da investimento da oltre 40 anni e valgono in caso

di acquisto e di rivendita. Tali quotazioni sono omnicomprensive di IVA e di tutti i costi e servizi

annessi all’offerta di DPI”.

E’ realistico parlare di un possibile esaurimento dei diamanti nei prossimi anni?

“La domanda di diamanti naturali è destinata a crescere a dismisura in funzione dell’entrata in

campo dei cosiddetti paesi emergenti, in particolare Cina ed India, mentre l’offerta è destinata a

calare a causa della drastica riduzione dello sminamento. Nell’arco degli ultimi trent’anni,

nonostante gli sforzi prodigati in ricerca dalla multinazionale anglo-australiana Rio Tinto, sono state

aperte solo due miniere e cinque hanno chiuso. Studi di società di consulenza, quali BMO Capital

Markets e Bain&Co, prevedono la chiusura di molte miniere entro i prossimi dieci anni e una totale

estinzione estrattiva a partire dal 2050. Questo comporterebbe un significativo aumento dei prezzi a

tutti i livelli della catena di valore dell’industria dei diamanti. E di conseguenza anche livelli

maggiori di rendita per l’investitore”.

Sulla formazione dei diamanti, c’è sempre stata una grande diatriba tra scienziati europei e

americani…

“E’ vero. In Europa si ritiene che le condizioni fondamentali che hanno innescato i processi di

geminazione del carbonio, dando vita alla formazione del diamante, si siano generate a cavallo del

consolidamento della crosta terrestre circa 3,5/4 miliardi di anni fa. Gli studiosi americani, invece,

ritengono che tali condizioni siano ancora presenti nelle viscere della terra e quindi che ancora oggi

si continuino a formare diamanti. Tale ipotesi, però, è smentita dal fatto che nonostante le assidue

ricerche non si trovino più condotti di emersione, ovvero possibilità di insediamento di nuove

miniere. Il diamante, quindi, sta diventando una materia prima in via di estinzione e, come le perle

naturali, è destinato a diventare una delle gemme più rare al mondo”.