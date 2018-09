Italian Energy Summit, Enel e gli investimenti in e-mobility

La seconda giornata dell'Italian Energy Summit è dedicata alla mobilità sostenibile e all'innovazione, con un focus sulla nuova rivoluzione dell'energia.

Tra gli ospiti dell'evento voluto dal Sole24Ore c'è anche Alberto Piglia, Responsabile e-mobility di Enel X per parlare di energie rinnovabili, reti di distribuzione digitali e della rivoluzione dell'autoelettrica.

A margine del talk tenuto dall'Italian Energy Summit, ad Affaritialiani.it dice: "Crediamo molto nella mobilità elettrica perché crescono i veicoli in circolazione che hanno raggiunto quota 4 milioni ad agosto 2018. Anche in Italia c'è stato un raddoppio delle vendite, anche se i numeri sono ancora piccoli. Crediamo cha anche nel nostro Paese ci sarà un crescita delle auto elettriche e il nostro ruolo, come Enel X, sarà quello di abilitatore sul fronte dell'infrastruttura sia in ambito pubblico sia in ambito privato".