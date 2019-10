L’accordo Brexit deve ottenere il si stamattina a Londra, altrimenti il caos

Alla dieci di questa mattina a Westminster il Parlamento inglese potrebbe dare il via libera al new deal per Brexit. Potrebbe, perché fino all’ultimo momento il risultato sarà deciso da pochissimi voti.

La vittoria del si potrebbe davvero essere una buona notizia soprattutto per l’Europa.

Significherebbe le perdita di un partner importante ( ormai digerita dai restanti 27) ma darebbe garanzie per un’uscita soft, sotto controllo, soprattutto per l’economia e per i cittadini europei che lavorano in UK.

Se vincessero i no sarebbe invece un vero disastro.

L'accordo Brexit alla stretta finale

In primis per Boris Johnson che dovrebbe fare la valigia dopo una breve burrascosa permanenza alla guida del Paese, ma sarebbe dannoso per l’Europa intera.

Più o meno il nuovo accordo è in linea con quello di Theresa May che fu cancellato dal parlamento inglese. Una compensazione di Londra di 40 milioni di dollari,il mantenimento di tutti i diritti di lavoro, sociali e civili per i non inglesi e viceversa e soprattutto un lungo periodo transitorio per assorbire i cambiamenti e pure i traumi.

Un po’ più di complessità si vede nell’accordo presentato per Nord Irlanda e Ulster che dovrebbero mantenere possibilità di commercio con l’Unione europea a differenza di quanto avrebbe voluto il passato primo ministro dimesso.

Insomma un accordo che pur nella consapevolezza che l’Europa andrà a perdere un socio di grande importanza in termini diplomatici,militari e innovativi e la Gran Bretagna lascerà un club forte, nonostante tutto, oggi gli ‘occupanti’ di Westminster farebbero bene a dargli il via libera.

In caso contrario si aprirebbe un nuovo, ininterminabile caos, che potrebbe riflettersi anche sui trend economici mondiali, già in ansia per i dazi americano-cinesi e per la guerra Della Turchia in Siria.