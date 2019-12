L’allenamento alimentare ed estetico per le feste che stanno arrivando

Le feste rappresentano per tutti la ‘grande tentazione’. Dolci, pietanze a raffica, brindisi, cene aziendali, impegni di ogni genere rischiano di appesantire la linea e regalare stress.

E’ opportuno così prepararsi con un regime dimagrante perfetto per sgonfiare la pancia eliminando le tossine in eccesso.

Insieme alcuni trattamenti ‘beauty’ dell’ultimo minuto last minut (da eseguire in tre giorni) ci si assicura di ottenere il ‘belli dentro e fuori’e soprattutto sereni ed in equilibrio con se stessi. Un regalo che, almeno una volta all’anno, dovremmo farci.

I consigli degli esperti per dieta e bellezza prima delle feste

Ed ecco i consigli puntuali per sgonfiare,depurare e rimodellare purificando i idratando la pelle dall’interno

Per la dieta abbiamo sentito la dottoressa Caterina Cellai, dietista e nutrizionista presso la clinica Juneco Milano City Life.

“Suggerisco di seguire la dieta simil-chetogenica – spiega Caterina Cellai- per tre giorni. Una dieta iperproteica che permette di introdurre solo una minima quantità di carboidrati, al mattino. Come ad esempio una colazione a base di jogurt greco magro, latte scremato, e una porzione ridotta di cereali, o fette biscottate. Nei tre giorni i pasti principali devono essere a base di pesce (due volte), carne bianca ( due volte) di uova (1 volta) e una volta a base di formaggi freschi. Da preferire il pesce azzurro, ricco di omega tre, e la carne bianca di pollo, tacchino e coniglio. Ai pasti non deve mancare verdura cotta o cruda. Non più di un cucchiaio di olio a pasto. Per gli spuntini si consiglia di assumere 30 gr di frutta secca. L’acqua è fonte di idratazione e se assunta in quantità significative consente all’organismo di eliminare tossine e ristagni in eccesso’.

I consigli degli esperti per dieta e bellezza

La dieta può essere integrata con trattamenti beauty last minute per rigenerare ed illuminare la pelle con tre trattamenti da eseguire in tre giorni differenti.

Per i trattamenti di bellezza invece il dottor Fabio Caviggioli propone un programma specifico.

‘Il primo giorno è bene sottoporsi ad una seduta di soft laser ad effetto stimolante, distensivo ed idratante. I vantaggi del laser si basano principalmente sullo stimolo calorigeno dell’energia trasmessa che determina un’attività di riparazione del collagene - spiega Fabio Caviggioli- molti studi dimostrano che questo trattamento aumenta la proliferazione dei fibroblasti e quindi la produzione di nuovo collagene per una rapida riparazione profonda dei tessuti. Può comparire un lieve rossore che nel giro di un giorno scompare, ove l’effetto tensivo ed idratato è garantito.

Il secondo giorno è dedicato a’ristrutturare’ con un filler a minima densità a base di sostanze biorivitalizzanti che permette di distendere in particolare l’area perioculare e quella mandibolare, i vettori che tradizionalmente puntando verso il basso tendono ad appesantire il volto. L’effetto di ristrutturazione e idratazione è immediato e perdura fino ad un mese. Nel giro di qualche ora scompaiono arrossamenti e gonfiore e ponfetti ed il rientro all’operatività è pressoché immediato.

Per i casi più complessi un’assoluta novità in ambito anti-aging è rappresentata da Profhilo: questo tipo di trattamento viene infatti definito biorimodellante con effetto tensore. Profhilo è a base di acido ialuronico biotecnologico ad alto grado di purezza ed ha una frazione a basso ed una ad alto peso molecolare’.

‘Il terzo giorno-prosegue il direttore di Juneco-la parola magica è PRX. Se la pelle appare spenta, un po’ appassita, l'azione biostimolante di un peeling levigante, rigenerante, illuminante può rappresentare un’efficace soluzione per il rinnovo cellulare, senza aghi e in un arco temporale brevissimo: una seduta di 40 minuti. E’ una miscela a base di acido Tricloroacetico, acido cogico e perossido di idrogeno che consente di rinfrescare la pelle spenta e risollevarle subito il morale, unendo luminosità e tono ad una pelle liscia levigata ed idratata”.

In conclusione, dopo dieta e trattamenti un altro segreto, forse il più difficile da realizzare. Quello di allontanare lo stress dei giorni prima di Natale. Le corse affannate per qualche regalo degli ultimi momenti in centri città super affollati e stratrafficati, i molti impegni del giorno e della sera.Una super maratona che rischia di stancare fisico e mente. Occorre quindi farsi il miglior regalo possibile: quello della cura e dell’attenzione per sé stessi.