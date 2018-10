L'impegno di Snam per la lotta alla corruzione

Snam ha rinnovato per la seconda volta la collaborazione con Transparency International, organizzazione non governativa che dal 1993 si occupa di lotta alla corruzione a livello globale.

Snam ha siglato oggi a Copenhagen, in occasione della 18^ International Anti-Corruption Conference di Transparency International, un nuovo Memorandum of Understanding di durata biennale con il Segretariato di Berlino, confermando la propria zero tolerance policy nei confronti della corruzione e le proprie best practice, riconosciute a livello mondiale, nella trasparenza e nell’etica d’impresa.

All’evento, che coincide con il venticinquesimo anniversario della fondazione di Transparency International, presenti circa 2.000 partecipanti da istituzioni e organizzazioni nazionali e internazionali.

Snam, che a Copenhagen è rappresentata dal general counsel Marco Reggiani, è l’unica azienda italiana – e una delle quattro al mondo – a far parte del Global Corporate Supporters Forum di Transparency, al quale ha aderito nel 2016.

“L’etica e l’integrità sono nel dna di Snam – spiega l’amministratore delegato, Marco Alverà – e rappresentano un vantaggio competitivo per un’azienda come la nostra che investe circa un miliardo di euro l’anno in tutta Italia e lavora con 2.000 fornitori. La trasparenza e le verifiche reputazionali di Snam sono diventate best practice a livello internazionale, riconosciute anche da Transparency International e dall’OCSE”.