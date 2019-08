L’infedeltà è un business mondiale, dai siti alle app cancellatutto

L’infedeltà, anche se non bisogna parlarne troppo, ma è un grande affare mondiale.

Applicazioni per contatti segreti, hotel dell’amore, applicazioni per cancellare gli inganni e investigatori privati per trovarli.

Ma quanto danaro muove realmente questo ‘modus vivendi’ che sembra interessare una quantità enorme di ‘affezionati’?

Il calcolo è praticamente impossibile.

Infedeltà, business mondiale

Dietro le pagine di contatti social ci stanno i viaggi, i regali, gli alberghi, i ristoranti e molto altro ancora ( gli avvocati divorzisti).

Per chi ancora non lo sapesse esiste una rete social chiamata Ashley Madison dedicata proprio a questo mondo. E’ nata in Canada nel 2002 e adesso ha oltre 60 milioni di soci in 53 paesi . Con lo slogan ‘Life is short, Have an affair’,la vita è breve fatti un’avventura’ registra quasi mezzo milione di nuovi soci al mese.

Un giro d’affari colossale che sta facendo riflettere i fortunati proprietari per una futura quotazione in Borsa.

America, Brasile e Canada sono i paesi che guidano il social come numero di soci, diciamo ‘furbetti’.

Sulla piattaforma si concretizzano qualcosa come 15000 avventure per mese, più o meno 4500 al giorno e le signore non pagano l’iscrizione.

Un po’ come quando nelle discoteche o nelle vecchie balere a pagare erano solo gli uomini.

Infedeltà, business mondiale

E quanto si paga? Da un pacchetto minimo di circa 50 euro fino a 250 euro.

Ma Madison è stato il precursore e dopo ne sono arrivati molti altri come Secondlove, Affairland e pure Gleeden il primo sito di incontri extramatrimoniali solo per donne, nato in Francia nel 2009.

Iniziare a conversare è gratis poi se il tutto si approfondisce si comincia a pagare da 25 euro fino a 100.

E poi ci sono gli hotel super discreti, anche di lusso e nel centro della città che affittano camere a ore. Modelli che sono nati in Spagna e poi si sono diffusi in Europa. In alcuni si entra pure direttamente con il veicolo .

Nessuno può’ incontrarsi con nessuno. Non si sa mai.

I prezzi abbastanza abbordabili dai 30 euro con letti a mezza luna , specchi adeguatamente collocati e preservativi compresi.

Persino il pagamento è discreto se tocca pagare con carta di credito non appare nemmeno il nome dell’hotel. Più riservato di così.

E questi hotel a ora sembrano rendere, a detta dei proprietari,molto di più dei tradizionali.

Un altro aspetto interessante e redditizio per i suoi ideatori è l’applicazione per cellulare per cancellare tutti segni dei tradimenti.

Una di queste è Tigertext, che cancella tutto quello che deve essere cancellato, siano essi messaggi o chiamate.

Persino in caso di estrema urgenza basta agitare il telefono e scompare tutto.

L’applicazione è gratuita e ha qualcosa come mezzo milione di fans.

Un’altra, invece a pagamento con 21 euro, è Vaulty Stock.

E i detective come lavorano invece per scoprire le infedeltà?

Il metodo più comune è montare un sistema di osservazione e pedinamento di non più di tre giorni. Anche perché il servizio non è propriamente a buon mercato, da 50 a 110 euro all’ora mediamente.

E la maggioranza dei clienti sono donne, segno che è ancora l’uomo il più infedele o forse il meno sospettoso?

Insomma il ‘peccato’ come direbbe qualcuno o il ‘divertimento’ come sosterrebbe qualcun altro è dietro l’angolo e a portata di cellulare e frutta agli operatori tanto, tanto danaro.