L’inizio della fine per il dittatore venezuelano Nicola Maduro

L’inizio della fine della dittatura di Nicolas Maduro sembra essere iniziata.

E’ iniziata nel momento in cui il leader dell’opposizione Juan Gualdò ha lanciato la sfida al dittatore venezuelano, erede di Chavez ,nominandosi presidente ad interim.

‘Giuro formalmente di prendere la responsabilità dell’Assemblea Nazionale come presidente del Venezuela per lottare contro l’usurpatore’ sono state le coraggiose parole di Gualdò, immediatamente riconosciuto come presidente ad interim da Stati Uniti, Brasile, Colombia,Perù,Ecuador,Costa Rica, Cile, Argentina ed altri Paesi dell’ora.

La fine di Maduro. Gualdò autonominatosi presidente

L’obiettivo del nuovo presidente è quello di fare un Governo di transizione ed andare a libere elezioni.

E la reazione di Maduro è stata prevedibile: ha schierato nelle piazze l’esercito che, per il momento sembra essergli ancora vicino, e ha dato 72 ore ai diplomatici americani per lasciare il paese.

Nelle piazze delle città venezuelane gli scontri tra l’esercito e la popolazione civile stanno continuando e non pare probabile evitare vittime sull’altare della libertà.

Ma la verità è che mai come adesso il Venezuela sembra essere davvero vicino a riappropriarsi della propria libertà.

La comunità internazionale dovrebbe appoggiare totalmente questo grave ma storico momento.

Unici punti interrogativi i comportamenti di Russia e Cina che ancora hanno mantenuto un silenzio quasi assordante.

Riuscirà Gualdò a cacciare Maduro, responsabile di aver ridotto uno dei Paesi più ricchi al mondo ad un cumulo di rovine da cui la gente cerca di fuggire?