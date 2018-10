L’Italia è l’ottava potenza industriale ma gli italiani lo dimenticano

Spread, Def, fuori o dentro l’Europa, vicini al default?

A sentire in questi giorni stampa e commenti dei guru del ‘sotuttoio’ si ha l’impressione che questo 'strabistrattato' Paese sia di fronte ad un immenso baratro nel quale sarà molto difficile non cadere.

Sempre sentendo gli stessi giornali sembrerebbe, inoltre, che milioni di italiani si siano messi nelle mani di un Governo composto da matti e sprovveduti.

Certo che, ad essere del tutto onesti, le gaffes di qualcuno che, come Harry Potter, vorrebbe passare attraverso tunnel inesistenti o cancellare magicamente la povertà, qualche sospetto ti viene. Però subito dopo qualche riflessione su quanto accaduto in passato sorge spontanea.

Italia ottava potenza industriale. Un Governo di sprovveduti?

Ma come, i tanto esperti Governi passati che avevano chiaro il percorso ci hanno portato a fare sacrifici senza diminuire il debito neanche di un euro e soprattutto ci hanno sempre fare la figura, in Europa, dei parenti poveri.

Un’Europa che ci hanno scaricato tutte le responsabilità di una migrazione incontrollata, ci ha osservato con il microscopio come si osserva un virus mortale mentre ad altri ( vedi Germania con un surplus commerciale fuori regole, vedi Francia inadempiente sia sui parametri del deficit sia sul rispetto dei migranti) manco un richiamo. Ed in fondo noi italiani siamo sempre stati, nonostante tutto, ottimi e corretti pagatori di tutto il dovuto. Per la verità le inadempienze di altri partners ci sono costate negli anni qualcosa come 60 miliardi.

Questo Governo, ed in particolare la sua componente leghista, ha almeno avuto il pregio di aver riportato l’Italia al centro degli schemi internazionali ricordando ai nostri partner che, nonostante sia abbia un debito enorme, rimaniamo l’ottava potenza industriale del mondo.

Italia ottava potenza industriale. Solidi i parametri economici

Pochi al mondo hanno parametri economici solidi come quelli italiani e soprattutto una ricchezza di risparmio così elevata come la nostra.

I ranking del FMI, che fotografano le più importanti economie del mondo, lo indicano chiaramente.

In un arco di tempo dal 2017 al 2023 le prime tre economie mondiali sono quella statunitense, poi quella cinese ed infine la giapponese seguite in quarta posizione dalla forte economia tedesca.

Poi iniziano i cambiamenti di posizione che riguardano soprattutto il Regno Unito che, dalla quinta posizione passerà, già dal prossimo anno a causa della Brexit, alla settima.

Poi India, Francia e Brasile. E la sorpresa del nostro paese. Dal 2018 abbiamo scalato una posizione ed ora siamo saldamente all’ottavo posto.

E l’FMI pronostica che la nostra posizione rimarrà inalterata fino al 2023.

Un ranking che dovrebbe renderci orgogliosi. L’FMI lo sa, il Governo gialloverde pure, mentre siamo noi italiani che non lo sappiamo. Tifosi dello sport nazionale, quello del lamento, non amiamo molto un’altra disciplina che si chiama ‘coltivazione dell’orgoglio nazionale’. Questa disciplina manca alla maggior parte di noi. In pochi sentiamo l’orgoglio di essere figli di una grande nazione che meriterebbe miglior trattamento da chi ci vive.

Italia ottava potenza industriale. Dobbiamo cambiare noi italiani

Inutile lamentarsi se si evade l’IVA per 100 miliardi annui, inutile recriminare di avere basse pensioni se non si è mai pagato o pagato poco l’Inps nel corso della vita, inutile lamentarsi degli incidenti stradali se siamo i primi a guidare con il volante sulla destra e il cellulare sulla sinistra.

Inutile dimenticare che ancora adesso una fetta del paese è nelle mani della criminalità e che

in certe parti d’Italia la parola tassa fa ricordare soltanto la moglie del tasso e nulla più.

Non dobbiamo più raccontarci frottole, ognuno si prenda le proprie piccole grandi responsabilità cercando di risvegliare un po’ di orgoglio dell’essere parte di un’unica grande nazione.

Solo così, con l’aiuto di tutti, un Governo con limiti ma coraggioso, che ha mostrato volontà di cambiare, riuscirà nell’intento di ridare dignità e valori ad un’Italia che èl’ottava potenza industriale del mondo, ma se lo è dimenticato.