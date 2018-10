La Capitale ospita il 6° evento GIOIN con protagonista la Circular Economy

Si parla di impresa 4.0, di cultura arte e tecnologia, ma anche di start up e di artificial intelligence. Questo è GIOIN (Gasperini Italian Open Innovation Network), un network privilegiato che coinvolge i propri membri in un percorso di informazione e formazione.

Sette appuntamenti in giro per l’Italia con l’obiettivo di fare innovazione. Cosa significa per le aziende riutilizzare i materiali in successivi cicli produttivi, riducendo gli sprechi, grazie all’innovazione e al digitale? Ospitato al Talent Garden di Poste Italiane a Roma, il sesto incontro di GIOIN ha come parola chiave Circular Economy e ha visto coinvolti Gabriele Ronchini, fondatore e amministratore delegato di Digital Magics, Layla Pavone, consigliere delegato e chief innovation marketing e Communication officer di Digital Magics, Massimiano Tellini, Global Head-Circular Economy, Intesa Sanpaolo innovation Center.

GIOIN è organizzato da Digital Magics, il più importante incubatole di startup digitali “Made in Italy”. Consiste in una serie di appuntamenti, nelle più importanti città, che hanno l’obiettivo di approfondire le opportunità offerte dell’Open Innovation: innovare le aziende mature grazie alle tecnologie esterne della startup.

Perché un ciclo di appuntamenti così diversi e in città differenti? La scelta di un percorso itinerante, ci spiega Ronchini è legato alla voglia “di andare la dove c’era l’innovazione, e quindi quelli che noi chiamiamo i territori, presa 7 o 8 anni fa. Ad oggi abbiamo 8 sedi, ne abbiamo aperta anche una a Londra per aiutare le nostre start up. Quindi l’opening innovation deve fare la stessa cosa e in questo caso, parlando di GIOIN, diventa un passaggio naturale.”

“L’economia lineare oggi non è più economicamente conveniente e dunque il mondo delle imprese si deve interrogare su quale possa essere la nuova frontiera. - ha spiegato Tellini - Noi riteniamo che la Circular Economy rappresenti una di queste frontiere. In Europa oggi in media un auto sta ferma il 92%della propria vita utile. Dunque si tratta di reimmaginare non soltanto il possibile utilizzo dell’asset, ma addirittura riprogettarne la costruzione per renderla più fruibile e fare in modo che alla fine del proprio utilizzo, della propria vita, questo bene possa rigenerare valore attraverso il secondo uso di materie prime, di componenti modulari, -conclude - e questo rappresenta per noi uno degli esempi attraverso i quali Circular Economy non è sostenibilità o semplice riciclo, ma è in realtà un nuovo modo di creare valore attraverso l’attività industriale.”