La mossa sbagliata di Matteo Salvini senza piano A ne B e nemmeno C

‘Salvini è stato coraggioso e coerente. Non abbiamo paura, le scelte del nostro segretario sono state a lungo meditate e fatte unicamente per il bene del paese e dei cittadini’ tutta compatta la Lega a difendere il suo ‘Capitano’.

E che altro avrebbe dovuto fare?

Ora a qualche giorno dalla decisione di Matteo Salvini di staccare la spina al Governo, a mente fredda, si può’ con serenità affermare che non solo l’azione del leader leghista è stata sbagliata ma, purtroppo, non nasconde nemmeno alcuna strategia nascosta.

Non è possibile che un politico di lungo corso come il Matteo del Nord, l’uomo che aveva tutti i sondaggi a suo favore e in continua crescita, sia diventato il nuovo Tafazzi della politica.

La mossa sbagliata di Salvini

Probabilmente la scelta di staccarsi dai grillini,responsabili di continui distinguo per bloccare o solo ritardare le tante azioni del Governo, era corretta ma sarebbe stato più saggio farla avendo ben chiaro le possibili evoluzioni della crisi.

Il non aver immaginato che ci sarebbe stato un accordo tra M5S e i redivivi Piddini è stato o un peccato mortale o un errore da novellino della politica.

In entrambi i casi un ‘quasi’ suicidio e nemmeno assistito.

Far rivivere un PD in estinzione e far sembrare il premier Giuseppe Conte un gigante politico è un qualcosa che fa a pugni con l’acume politico che Salvini, aveva fino ad ora mostrato.

Come si può’ portare avanti un’azione di questo tipo senza aver studiato a fondo un piano B,un piano C e pure un piano D.

Come non pensare alle scelte del Presidente Mattarella che avrebbe fatto di tutto per non lasciare il Paese senza Governo e appeso all’esito di future elezioni, più o meno prossime?

Come non pensare che dalla palude politica sarebbero saltati fuori i tanti nascosti, quasi vergognosi di farsi vedere?

‘Sarebbe una truffa un Governo di questo tipo’ dice Salvini senza convincere neppure la signora Maria che da un anno a questa parte sognava peccaminosamente il ‘rude’ uomo del nord.

E pur con il sorriso stretto sulle labbra il Capitano nazionale non riesce nemmeno a convincere la grande platea dei suoi elettori sulla lungimiranza di questa decisione.

Quando regali la mossa per lo scacco matto all’avversario devi sapere molto prima che lo fai perché sei stufo di giocare e non perché hai fatto una scommessa sulla pelle di tutti quelli che ti hanno dato credito perché non volevano più vedere sulla scena certi personaggi.

No tu Capitano avresti dovuto pensare in modo più approfondito e meno colorito di come si sarebbe evoluta la crisi.

Non lo hai fatto? Paga pegno.

Quelli che pagheranno di più però saranno gli italiani che si troveranno al Governo persone che avevano cacciato poco tempo prima dalla porta principale e che ora invece se li trovano rientrati dalla finestra.

Un Governo di sinistra che pochi hanno votato e tanto meno avrebbero voluto rivedere.

Ecco,averci riportato tutto questo rappresenta la grande scommessa persa da Salvini e guadagnata da tutti quelli che ormai erano sulla strada dell’oblio.

Risvegliare il PD e pure Renzi, tirare giù dalla soffitta Leu è stato un errore difficile da perdonare a chiunque.

Tantomeno a Matteo Salvini.