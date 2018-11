La rete agenti di Generali Italia al primo posto per il servizio ai clienti

Generali Italia al primo posto per il servizio offerto ai clienti nel settore “Rete agenti assicurativi”.

Alla Compagnia il punteggio più alto di tutto il mercato assicurativo, che attesta l’eccellenza del servizio della propria rete verso i clienti. È quanto emerge dallo studio “Migliori in Italia – Campioni del servizio 2018/2019” condotto dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza, che ha assegnato a Generali Italia il Sigillo di Qualità “Numero1”.

La Compagnia si è aggiudicata inoltre altri due Sigilli: nel settore “Pensione Integrativa” e per la tutela legale, servizio per il quale anche Genertel è stata giudicata tra le migliori compagnie.

L’Istituto Tedesco Qualità e Finanza, leader europeo delle indagini e dei sigilli di qualità, analizza ogni anno centinaia di prodotti e servizi in differenti settori economici e ascolta il parere dei consumatori per offrire loro uno strumento per riconoscere le aziende che rispondano al meglio alle loro esigenze.

Lo studio “Migliori in Italia - Campioni del Servizio“ condotto dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza, giunto quest’anno alla quinta edizione, è la più ampia analisi sul livello di servizio ai clienti in Italia: sono state valutate 900 aziende in oltre 100 settori, giudicate complessivamente da 200.000 di clienti italiani.