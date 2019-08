"La tua attività fuori da Facebook", la nuova funzione per gestire la privacy

Novità in casa Facebook. Zuckerberg come spiega Repubblica, reduce da un maxi patteggiamento di 5 miliardi di dollari con le autorità americane per risolvere la questione privacy, ha introdotto 'Attività fuori da Facebook' (Off-Facebook Activity) ed è nuova funzione, annunciata già a maggio, che consente di vedere un riepilogo delle app e dei siti web che inviano al social network le nostre informazioni.

L'annuncio è stato dato da Erin Egan, chief privacy officer dell'azienda californiana che spiega come attraverso la stessa funzione sia anche possibile cancellare tali informazioni dal proprio account. "Renderemo, inizialmente, questa funzione gradualmente disponibile per le persone in Irlanda, Corea del Sud e Spagna", ha dichiarato la manager, anticipando che "continueremo nei prossimi mesi a introdurla in tutto il mondo per garantire che funzioni in modo efficace per tutti".

La funzione è illustrata nel blog degli sviluppatori di Menlo Park, dove è sintetizzata nei punti principali: come e quando vengono raccolti i dati, come cancellarli, metodologia delle misurazioni, violazioni della policy.