La Verità ha rilevato Panorama: ecco i dettagli dell'operazione di Belpietro

"La stampa non è affatto morta, anzi. Lo testimonia l'acquisizione dello storico settimanale Panorama da parte della Verità, che ad appena due anni dalla sua fondazione è uno dei pochissimi quotidiani con conti in ordine e copie in aumento. E che guarda a un futuro ricco di sfide e progetti. Segno che il giornalismo di qualità, non asservito ad alcun potere economico o politico, continua a convincere, destare interesse e conquistare lettori". Comincia così il lungo articolo della Verità in cui Alfredo Arduino racconta i dettagli dell'operazione messa a segno dal direttore Maurizio Belpietro.

"Un' informazione fatta di scoop e inchieste sul campo - prosegue Arduino -. Un' informazione «senza padroni né padrini», che ha sempre raccontato le notizie di pubblico interesse, senza curarsi che potesse dispiacere a qualcuno di destra o di sinistra. E l' affetto del pubblico ha premiato questa formula e la serietà della linea editoriale, che risponde a un solo padrone: il lettore. In questo senso l' acquisizione di Panorama, testata ammiraglia della Mondadori, è un' altra, importante, sfida per la squadra della Verità. Una squadra che si arricchirà dell' esperienza e della professionalità dei colleghi del settimanale, ai quali la redazione dà il benvenuto".

E veniamo ai dettagli. "L' acquisizione è stata finalizzata ieri, con l' assistenza dello studio legale Bonelli Erede, di R&P Legal e di Futuro all' Impresa Advisory. L' obiettivo di Maurizio Belpietro, direttore ed editore della Verità, è quello di riportare il settimanale a un posto di prestigio nel panorama dell' informazione italiana. Posto che merita e ha occupato per più di mezzo secolo. Come, i lettori lo scopriranno numero dopo numero, a partire dalla prossima settimana".

Dopo aver ripercorso la storia del prestigiosi settimanale, Arduino chiarisce le intenzioni del direttore. "La sfida di Panorama nell' informazione periodica è sempre stata con il rivale L' Espresso, i due news magazine per antonomasia. Solo che la testata fondata da Arrigo Benedetti ed Eugenio Scalfari dall' agosto di due anni fa ha modificato la sua natura: esce la domenica, come allegato di Repubblica e non più come giornale autonomo del venerdì. Il direttore Belpietro intende invece rilanciare il Panorama in autonomia, senza limitarsi a farne un dorso venduto esclusivamente in abbinamento con La Verità".

Infine le parole di Belpietro. "«La stampa non è morta. Ha ancora una sua importanza, ha ancora un suo peso politico e noi siamo qui a testimoniarlo», ha detto Belpietro, qualche settimana fa, alla festa che si è tenuta a Roma per i due anni dalla nascita della Verità. E ha ricordato: «Era estate quando abbiamo fatto La Verità. Mentre qualcun altro era in spiaggia noi abbiamo pensato che si potesse fare un quotidiano. Non avevamo la sede, non avevamo assunto nessuno, non avevamo un contratto con lo stampatore e non avevamo una linea telefonica: avevamo solo una testata che avevamo depositato a luglio». Da allora sono passati poco più di due anni e l' avventura ora raddoppia con l' acquisizione di Panorama. «Panorama è una bella scommessa. Una testata così importante potrà affiancarsi alla Verità e noi cercheremo di tornare a fare informazione anche con un settimanale. In fondo Panorama è il grande settimanale di informazione italiano e noi vogliamo poter disporre di uno strumento di questo genere», ha detto Belpietro ieri dopo la firma dell' accordo".