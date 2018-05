Coworking: un fenomeno sempre più diffuso

Si sente parlare in modo sempre più pressante di coworking, ma di cosa si tratta? Perché questo fenomeno è sempre più diffuso e quali sono i lavoratori che scelgono di percorrere questa strada? Quali sono i suoi vantaggi? Cerchiamo di rispondere insieme a tutte queste domande.

Il coworking consiste nella condivisione dello spazio lavorativo da parte di diverse figure professionali, di figure che quindi non lavorano per la stessa azienda, di figure che spesso sono liberi professionisti del tutto indipendenti gli uni dagli altri. Gli spazi per il coworking sono arredati in modo semplice e funzionale e spesso le varie postazioni di lavoro non sono divise le une dalle altre: si prediligono cioè grandi tavoli a cui i vari lavoratori siedono gli uni accanto agli altri piuttosto che scrivanie indipendenti.

Gli ambienti in coworking sono sempre più ricercati perché sono numerose le persone che oggi non sono in possesso di un ufficio fisso. Pensiamo ai freelance che non hanno un ufficio e che intrecciano collaborazioni con molte diverse aziende contemporaneamente. Pensiamo a coloro che hanno scelto la strada del telelavoro, ma che non riescono ad ottenere elevate performance portando avanti la loro attività tra le quattro mura domestiche dove vi sono sin troppe distrazioni. Pensiamo anche a coloro che vogliono dare vita ad una start up dal nulla. Pensiamo infine anche a tutti i dipendenti in trasferta che hanno bisogno di un punto di appoggio per portare avanti al loro attività al meglio. Un tempo questa mobilità era del tutto impensabile e non si aveva infatti alcun bisogno di condividere uno spazio lavorativo, ma oggi questa mobilità è invece parte integrante del mondo del lavoro e il coworking è diventato quindi non solo utile ma del tutto indispensabile.

Adesso che abbiamo compreso che cosa sia un coworking e quali figure professionali ne hanno bisogno, è importante focalizzare l’attenzione sui vantaggi che comporta. Prima di tutto la questione è ovviamente economica. Non abbiamo certo bisogno di ricordarvi infatti quanto siano oggi elevati gli affitti di un piccolo studio o di un piccolo fondo commerciale, affitti che quasi nessuno è in grado di sostenere con le entrate che riesce a raggiungere. Uno spazio coworking, essendo appunto uno spazio condiviso, ha prezzi davvero molto bassi, così che sia possibile avere una postazione di lavoro senza incidere in modo negativo sulle proprie entrate. Si tratta anche di una questione di concentrazione. Lavorando da casa, dal bar, dalla spiaggia, da una biblioteca come oggi a molte persone spesso capita di fare, la concentrazione può venire meno in pochissimo tempo e le performance quindi possono essere molto basse. In un ambiente pensato invece esclusivamente per il lavoro, dove sono a disposizione anche tecnologie all'avanguardia e dove vi è sempre la connettività, è ovviamente invece possibile concentrarsi e riuscire a portare a termine il proprio lavoro al meglio e anche in un più breve lasso di tempo.

Infine ci sentiamo in dovere di ricordare che molte figure professionali che si trovano a condividere uno spazio imparano a conoscersi, a scoprire il talento l’una dell’altra, ad intrecciare quindi delle sinergie e delle possibilità collaborazioni. Grazie al coworking è possibile insomma che nascano nuovi progetti, nuove idee, nuove opportunità di lavoro, un modo insomma per crescere insieme e per fare in modo che le entrate di tutti possano diventare con il passare del tempo sempre più interessanti.