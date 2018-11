GammaForum: a Silvia Wang di ProntoPro il Premio GammaDonna 2018

Durante il GammaForum la co-founder della startup dei professionisti si aggiudica il premio dedicato alle imprenditrici che fanno innovazione

Silvia Wang, co-founder di ProntoPro, ha vinto il Premio GammaDonna 2018. La cerimonia di premiazione è avvenuta nel corso del Forum Internazionale dell’Imprenditoria Femminile e Giovanile di GammaDonna svoltosi a Milano nella sede de Il Sole 24 Ore.

Il GammaForum, promosso dall’Associazione GammaDonna e dedicato alle tematiche dell’imprenditoria femminile e giovanili, è ormai giunto al suo decimo appuntamento. Con una edizione dedicata alle caratteristiche dell’impresa del futuro. Tra le sei finaliste, l’idea di ProntoPro, la startup fondata nel 2015 da Silvia Wang e da Marco Ogliengo, è risultata quella vincente.

“Questo premio rende orgogliosa me. Ma anche tutti coloro che insieme a me lavorano ogni giorno per dare sempre più forma a questo progetto chiamato ProntoPro. Ha detto Silvia Wang . Sono convinta che iniziative come questa promossa dall'associazione GammaDonna rappresentino una grande opportunità per accendere i riflettori su un mondo ancora poco esplorato come quello dell’imprenditoria femminile e siano al tempo stesso uno stimolo per tutte le donne e i giovani che vorrebbero lanciarsi a fare impresa. Penso sia importante che i giovani siano esposti a questo tipo di esempi. Spero che anche la mia storia possa essere di aiuto a nuove imprenditrici”.

ProntoPro, è riuscita in soli 3 anni a raggiungere oltre 1 milione di utenti e 350.000 professionisti che offrono i propri servizi negli ambiti più diversi. Dal mondo casa a quello degli eventi, dalle lezioni all’informatica, dal wellness al giardinaggio, dalla fotografia alla musica. Ad oggi oltre 100 ragazzi lavorano nel team per portare la tecnologia e l’online marketing nel mondo dei servizi e degli artigiani.