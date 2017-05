Il vetro utilizzato nell’edilizia: una soluzione ecologica

Il vetro è un materiale estremamente versatile, dotato di caratteristiche che gli permettono di essere largamente utilizzato nel settore delle costruzioni e dell’edilizia.

Tra l’elenco delle caratteristiche di questo materiale riportiamo la trasparenza, la purezza, la resistenza al calore, l’inalterabilità nel tempo.



Negli ultimi anni è aumentata la tendenza a costruire edifici moderni e innovativi in cui l’elemento principale è il vetro.

Tipologie più comuni di utilizzo

Edilizia civile

Ideale per le abitazioni grazie alle sue caratteristiche: illumina gli ambienti con luce naturale e fa da barriera al riscaldamento, consentendo di isolare gli infissi. Sono molto utilizzati i vetri-camera, che isolano l’interno attraverso l’utilizzo di gas inerte o semplice vuoto.

Sono soluzioni ecologiche che permettono un notevole risparmio energetico.

Edilizia per uffici

Molto utilizzato anche nella realizzazione di grattacieli, guardiamo per esempio all’architettura americana degli anni ‘60. Grazie alle diverse soluzioni a livello di opacità e di colore è possibile utilizzare il vetro per contenere l’irraggiamento solare e la rifrazione della luce. Sicuramente è meno resistente rispetto ad altri materiali quando siamo di fronte a tempeste e uragani, ma resiste bene ai temporali.

Vetri sperimentali

In cui vengono unite fibre di silice e materie plastiche. E’ un materiale flessibile e di facile lavorazione. La sperimentazione sul vetro ha grandi potenzialità, poichè come materiale è facilmente accoppiabile con altri elementi: plastica, metallo, ecc. Un esempio di applicazione delle soluzioni sperimentali sono sicuramente i grattacieli di Dubai o Manhattan, che non si sarebbero mai potuti realizzare con il semplice cemento.

Il vetro nell’edilizia: applicazioni e vantaggi

Nonostante il trend crescente, l’impiego del vetro in edilizia è ancora marginale rispetto alle potenzialità, tant’è vero che viene ancora considerato un mercato di nicchia.

Il problema in parte ha a che fare con il prezzo dei prodotti in vetro per questo settore, sicuramente vetromattoni, tegole di vetro e piastrelle di vetro sono materiali costosi e poco accessibili. Un alto prezzo di partenza trattiene la domanda e di conseguenza il numero di richieste per questi materiali, determinandone, come in un classico circolo vizioso, un prezzo ancora più alto. Una produzione più ampia consentirebbe anche un livellamento dei prezzi. Inoltre come materiale non necessita di particolare manutenzione ed è facile da pulire.

Il vetro-cemento

Il vetro-cemento, o anche vetromattone, è un elemento creato pressando insieme due strati di vetri tra loro a formare una camera d’aria pressurizzata. Si contraddistingue per impermeabilità, resistenza agli urti ma soprattutto coibentazione termica (per eliminare gli scambi di calore tra ambiente esterno ed interno) e fonoassorbenza (trasformando l’energia sonora in calore).

Questo materiale si è diffuso nei primi anni del XX secolo, in coincidenza con lo sviluppo delle zone industriali. Era la soluzione ideale per illuminare capannoni ed edifici industriali con luce naturale.

E’ passato dall’essere un materiale povero e usato principalmente in edifici industriali a un materiale altamente decorativo, che permette di suddividere elegantemente gli spazi senza rinunciare alla luce solare esterna.

Il Vetromattone ad oggi è disponibile in decine di modelli, colori e dimensioni diversi.

Soluzioni ecologiche

Tralasciando l’aspetto prettamente economico, i vantaggi che offre il vetro in termini di risparmio energetico, rispetto dell’ambiente e agevolazioni fiscali, sono molteplici e innegabili. Vi sono infatti prodotti particolari, frutto di studi tecnologicamente avanzati, realizzati nel pieno rispetto della sempre più stringente normativa in materia di risparmio energetico, parliamo del Vetromattone Termico.

Per rimanere in tema di risparmio energetico, vi sono alcune soluzioni come i Vetromattoni aventi caratteristiche REI (Resistenza al fuoco) che devono soddisfare ulteriori requisiti normativi per l’impiego negli edifici sia esistenti che di nuova realizzazione.

Per gli ambienti esterni è disponibile un vetromattone pedonabile fotovoltaico stand-alone, che non necessita alcun collegamento e può essere posato da solo o abbinato ad altri elementi. Questa soluzione permette di raccogliere di giorno energia solare, che si accumula all’interno della batteria ricaricabile ad alta capacità, e permette di alimentare poi le luci a LED.

E’ una soluzione di design che crea un’atmosfera suggestiva: al crepucolo queste luci si accendono ed illuminano un percorso. Il mattone si attiva automaticamente grazie ad un sensore che avverte i cambiamenti di luce esterni.

Viene da sè che per funzionare al meglio questo mattone deve essere ben esposto al sole.

Le tegole di vetro e i pannelli solari

Le Tegole di Vetro meritano una menzione particolare. Sono da sempre utilizzate per la realizzazione di punti luce nei sottotetti. Ad oggi sono state “riscoperte” da Progettisti e Architetti per l’impiego in soluzioni meno tradizionali.

Tra queste per esempio la realizzazione di giardini d’inverno, tettoie e verande che le vedono spesso alternate alle tradizionali tegole in cotto.

O altrimenti guardando ancora all’aspetto ambientale , le tegole di vetro possono essere impiegate come protezione di pannelli solari termici per il riscaldamento dell’acqua.

Questa idea innovativa permette di installare i pannelli solari termici direttamente al di sotto del tetto, rendendo inalterata la continuità del profilo e quindi conferendo maggior design ed eleganza. Utilizzando le tegole in vetro sopra i pannelli solari termici questi rimangono protetti, isolati e nascosti dalle tegole di vetro.