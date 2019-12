Natale e Relax? Due realtà che possono finalmente convivere

La magia del Natale è spesso accompagnata dallo stress che provocano le celebrazioni: acquistare il giusto regalo per i propri cari, organizzare pranzi e cene con i familiari, preparare la propria abitazione ad accoglierli, o rimettere ordine una volta che se ne sono andati.

Il desiderio di gestire tutto al meglio rischia di offuscare le emozioni positive di questo periodo. Per un Natale all'insegna del relax e della spensieratezza, ProntoPro.it suggerisce alcuni servizi a supporto delle incombenze organizzative, ma anche per coccolarsi in vista delle celebrazioni. Servizi che già in questi primi giorni di dicembre hanno visto raddoppiare il numero di richieste sul portale rispetto al 2018.

Ospitare amici e familiari nella propria casa durante le festività aiuta a creare un’atmosfera intima e conviviale, ma cucinare piatti di qualità per un numero considerevole di invitati può richiedere un investimento di tempo non indifferente. Il supporto di uno chef a domicilio permette di godersi appieno il pranzo o la cena; per una spesa che si aggira in media intorno ai 50-60 Euro ad invitato, il cuoco si preoccupa di ogni dettaglio: dalla spesa alla pulizia finale di stoviglie e cucina.

Chi non vorrebbe una casa pulita e profumata alla vigilia delle feste, o qualcuno che aiuti a rassettare al termine delle celebrazioni? Un servizio di pulizie a domicilio richiede un investimento di 15 Euro all'ora e permette di convertire il tempo che avremmo dedicato a sistemare casa in altre attività più rilassanti, per godersi appieno il riposo natalizio.

Un suggerimento dai professionisti di ProntoPro? Regalarsi un massaggio! Ad un costo medio di 50 Euro a seduta il portale offre molte alternative, dal terapeutico al thai, passando per pratiche shiatsu e linfodrenanti.

Le feste sono anche un’occasione per riunire la famiglia, incontrare parenti e amici che magari durante il resto dell’anno vivono lontano da noi. Immortalare i festeggiamenti con un servizio fotografico professionale potrebbe essere un’idea per fissare nella memoria le belle sensazioni provate, può trasformarsi anche in un bellissimo regalo da mettere sotto l’albero. I costi? Tra i 180 e i 350 Euro.

Anche la consegna dei regali è spesso fonte di stress, a volte è difficile incastrare tutti gli impegni e scambiarsi i doni esattamente il giorni di Natale. Quanto sarebbe bello invece che il nostro regalo fosse sotto l’albero dell’amico o del parente già per la vigilia? I professionisti che offrono il servizio di consegna a domicilio si possono trasformare in moderni Babbo Natale, per un investimento che va dai 7 Euro ai 40 Euro a seconda della dimensione del pacco e della destinazione.