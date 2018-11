Ospiti a cena durante le feste? A cucinare ci pensa lo chef a domicilio

Cresce di oltre il 30% il numero di richieste nell'ultimo bimestre per chef a domicilio.

Costo medio del servizio 54 euro a commensale. A Natale e Capodanno si spende circa il 50% in più.

Con il mese di dicembre ormai alle porte, si avvicinano sempre più le festività natalizie. Ma se vacanza è innanzitutto sinonimo di relax, ecco la nuova ricetta italiana per sopravvivere alla preparazione dei pranzi di Natale e Capodanno e delle varie cene con amici e parenti: a cucinare ci pensa lo chef a domicilio. L' Osservatorio di ProntoPro.it rileva come le richieste di home chef siano aumentate di oltre il 30% solo nell'ultimo bimestre. E la crescita continua, in vista delle festività in arrivo.

Concordare un menù per poi dedicarsi alle compere e alle chiacchiere tra amici mentre qualcuno si occupa di soddisfare i palati degli ospiti sembra essere dunque una scelta sempre più gettonata: anche a casa, gli italiani non rinunciano alla qualità e al buon cibo. Ma quanto si spende in media per uno chef a domicilio? Secondo i dati dell’Osservatorio di ProntoPro.it, per l’aiuto del professionista si spendono in media 54 euro a commensale, il 37,5% in più rispetto alla cifra media necessaria nel 2017. E i preventivi continuano a salire: per il pranzo di Natale e Capodanno, i costi aumentano in media del 47%.

Le città più care

L’indagine, condotta analizzando i costi richiesti dai professionisti per preparare il pranzo o la cena per un evento o anche un servizio a casa del cliente, mostra che la spesa varia notevolmente a seconda della città in cui ci si trova, oscillando fra i 39 e i 70 euro a commensale. Prendendo in considerazione una cena con almeno 20 persone, in Italia si spendono in media 1.080 euro. Gli chef a domicilio più cari della Penisola? Quelli di Milano e Firenze. Dal lato opposto della classifica, gli home chef di Potenza e Ancona. (*segue tabella completa dei capoluoghi)

Se le richieste per le feste in arrivo sono ancora in corso, dall'indagine effettuata emerge che durante le festività natalizie del 2017 sono stati in tanti gli chef a lavoro nelle case degli italiani. I più richiesti? Sui primi gradini del podio troviamo i professionisti di Milano e Roma e, a sorpresa per gli amanti degli stereotipi, Napoli. Il piacere per la buona tavola resta ma, a quanto pare, c’è chi non ha affatto intenzione di trascorrere le vacanze di Natale ai fornelli.

Non solo cibo

Per chi aspira a lasciare i propri ospiti completamente soddisfatti, su ProntoPro.it è possibile trovare anche il sommelier. Secondo i dati raccolti, nel 2018 la richiesta di questa figura professionale è raddoppiata rispetto allo scorso anno. I costi? Per un servizio di abbinamento cibo-vino con mescita e mise en place si spendono in media 150 euro.

Città Costi Chef a Domicilio Potenza 39,00 euro Ancona 39,00 euro Perugia 39,50 euro Catanzaro 41,00 euro L'Aquila 41,50 euro Campobasso 45,50 euro Bari 50,00 euro Aosta 50,00 euro Bologna 54,00 euro Venezia 54,00 euro Palermo 54,50 euro Cagliari 59,00 euro Genova 59,50 euro Trieste 61,50 euro Napoli 62.50 euro Roma 64.50 euro Trento 65.00 euro Torino 68.00 euro Milano 70.00 euro Firenze 70.00 euro

*Costi medi chef a domicilio nei 20 capoluoghi di Regione (costo per commensale)