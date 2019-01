ProntoPro chiude un nuovo round di finanziamento da 6 milioni

ProntoPro, il portale dei professionisti numero 1 in Italia, ha annunciato un nuovo aumento di capitale. Con questo nuovo round da 6 milioni di euro, la startup fondata meno di quattro anni fa da Marco Ogliengo e Silvia Wang supera i 10 milioni di euro di finanziamenti totali. Tra gli investitori figura Immobiliare.it, azienda leader del web italiano.

L’annuncio dell’aumento di capitale arriva contestualmente a quello dell’ingresso nel consiglio d’amministrazione di Giovanni Ciserani, il cui ultimo incarico è stato in Procter & Gamble in qualità di Group President, Global Fabric & Home Care and Baby & Feminine Care. Ciserani, che è inoltre Chairman of the Board della multinazionale Hero, porta importanti competenze manageriali e di gestione di società internazionali e si unisce a un board che già conta CEO e imprenditori digital come Vito Lomele (fondatore di Jobrapido).

L’aumento di capitale e l’arrivo di Giovanni Ciserani nella squadra di ProntoPro rappresentano un altro grande risultato a pochi mesi dal lancio di ProntoPro Austria e ProntoPro Svizzera, operazione che ha dato il via a un ambizioso processo di espansione internazionale.

ProntoPro è nata meno di quattro anni fa, diventando rapidamente il primo portale del settore. In questo tempo ha creato un team di 100 giovani talenti digitali, ha già raggiunto oltre un milione di utenti in Italia, ha iscritto oltre 350.000 professionisti e viene visitata da più di 3 milioni di italiani ogni mese. I servizi offerti sono più di 400: dal mondo casa a quello degli eventi, dalle lezioni private all’informatica, dal wellness al giardinaggio, dalla fotografia alla musica.

«La velocissima crescita ci riempie di soddisfazione. Siamo però solo all’inizio: c’è molto lavoro da fare per migliorare il nostro servizio, sia per i professionisti che per i clienti – ha dichiarato Marco Ogliengo – I finanziamenti serviranno ad accelerare l’espansione internazionale e a migliorare le funzionalità della piattaforma. Siamo entusiasti di lavorare con Giovanni Ciserani e di sfruttare la sua esperienza per strutturare la nostra crescita internazionale».