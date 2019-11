Servizi online: sempre più tutele grazie a ProntoPro ed Helvetia

«Non c'è niente di più importante per noi della fiducia della nostra community - afferma Marco Ogliengo, CEO e Co-founder di ProntoPro.it - e siamo orgogliosi di poter tutelare ulteriormente i nostri clienti, attraverso una compagnia assicurativa prestigiosa e competente come Helvetia».

«Come Helvetia operiamo in Italia da più di 70 anni, e siamo sicuramente una compagnia di riferimento sul mercato per il settore delle aziende e degli artigiani, essendo presenti da sempre con una gamma di prodotti dedicata» aggiunge Carlo Tacconi, Responsabile Market Underwriting di Helvetia.

L’accordo, reso possibile dalla società di “InsurTech” Darwinsurance, nata dalla partnership tra The

Avantgarde Group ed Esedra Broker, prevede una copertura per gli utenti del portale che si avvalgono dei

servizi di un professionista nell’ambito del settore per la Casa.

«Abbiamo voluto intraprendere questo percorso di collaborazione professionale concentrandoci inizialmente sui servizi in ambito Casa perchè sono i più richiesti sul nostro portale, e coinvolgono il maggior numero di clienti e Professionisti» continua Ogliengo.

La Garanzia Casa di ProntoPro è un programma con il quale il portale si impegna a rimborsare, fino a un

massimale di 1.000.000 di Euro, coloro che hanno effettuato una richiesta di intervento in ambito Casa, nella malaugurata eventualità che un Professionista durante l’esecuzione di un lavoro arrechi danni materiali o sia causa di lesioni personali.

In caso di danno i clienti hanno 8 giorni di tempo per inviare a ProntoPro la richiesta di risarcimento.

Le informazioni relative alla copertura assicurativa e i moduli da utilizzare per la denuncia in caso di danno

sono disponibili nella sezione “Garanzia Casa di ProntoPro”.