Lavoro, assenza per malattia con autocertificazione. Più facile stare a casa!

Malattia, se lavori cambia tutto con l'autocertificazione per i primi tre giorni. Autocertificare i primi tre giorni di assenza dal lavoro per malattia. Lo prevede il ddl Romani che ha ottenuto il sostegno della Federazione degli Ordini dei medici. Quella dell'autocertificazione per i primi tre giorni di assenza per malattia dal lavoro è una proposta che la Fnomceo porta avanti da ben quattro anni.

Gli appelli non sembrano essere rimasti inascoltati: è stato assegnato alla Commissione Affari costituzionali del Senato il Ddl presentato da Romani. Se sarà approvato - spiega la Fnomceo - in presenza di un disturbo che il lavoratore ritiene invalidante ma passeggero, sarà lui stesso, sotto la sua esclusiva responsabilità, a comunicarlo al medico, che si farà semplice tramite per la trasmissione telematica all'Inps e al datore di lavoro. Il Ddl incide poi sulle pene ai medici, anche per porre rimedio ad alcune contraddizioni ed eccezioni di incostituzionalità rilevate nella legge Brunetta.



autocertificazione malattia lavoro primi tre giorni autocertificazione malattia lavoro primi tre giorni autocertificazione malattia lavoro primi tre giorni autocertificazione malattia lavoro primi tre giorni autocertificazione malattia lavoro primi tre giorni autocertificazione malattia lavoro primi tre giorni autocertificazione malattia lavoro primi tre giorni autocertificazione malattia lavoro primi tre giorni autocertificazione malattia lavoro primi tre giorni autocertificazione malattia lavoro primi tre giorni autocertificazione malattia lavoro primi tre giorni autocertificazione malattia lavoro primi tre giorni autocertificazione malattia lavoro primi tre giorni autocertificazione malattia lavoro primi tre giorni