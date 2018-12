Lavoro in salute? Giornata di sensibilizzazione su lavoro, salute e disabilità

Ogni anno, circa 142 mila lavoratori percepiscono un beneficio previdenziale, a causa di una diagnosi di tumore. Questi ultimi, sono la prima causa sia di invalidità sia di inabilità per i lavoratori.

Roma, 12 dicembre - Palazzo Doria Pamphilj ha ospitato il convegno sulla “giornata di sensibilizzazione nazionale su lavoro, salute e disabilità” organizzato dal Network PreSa – Prevenzione e Salute per analizzare il contesto sanitario, epidemiologico ed economico in cui operano i lavoratori affetti da patologie ad alto impatto invalidante.

Durante l’incontro è stato reso noto uno studio riguardo la relazione che intercorre tra patologie oncologiche e lavoratori condotto dal gruppo di ricerca Economic Evaluation and HTA (EEHTA) del CEIS (Centre for Economic and International Studies) dell’Università Tor Vergata, coordinato dal prof. Francesco Saverio Mennini.

“In Italia tra il 2009 e il 2015 sono stati spesi circa 9,3 miliardi di euro per finanziare l’erogazione delle prestazioni previdenziali in favore di individui affetti da un tumore. Ogni anno, circa 142 mila lavoratori del settore privato percepiscono un beneficio previdenziale, a causa di una diagnosi di tumore. Questi ultimi sono la prima causa sia di invalidità che di inabilità per i lavoratori. Su circa 460 mila beneficiari totali di prestazioni previdenziali, per tutti i tipi di patologie, il 31% ha una diagnosi di tumore.” Ha dichiarato Mennini.

PreSa ha, inoltre, distribuito in numerose città italiane la “spilla della salute sul lavoro” e un vademecum sui consigli per una corretta prevenzione sanitaria per sensibilizzare i cittadini sul tema della salute e sicurezza dei lavoratori.

“Sul tema della salute sui luoghi di lavoro c’è necessità di più informazione. La sorveglianza sanitaria è un fondamentale strumento di prevenzione per i lavoratori che non deve rimanere isolato, ma integrarsi con le reti clinico-assistenziale e territoriale del sistema sanitario nazionale.” Spiega Marco Trabucco Aurilio, Direttore Scientifico PreSa.

Per Claudio Durigon, Sottosegretario di Stato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “la salute e la sicurezza sul lavoro rappresentano due fattori che vanno perseguiti tramite una cultura della prevenzione che si crea con la formazione e l'informazione. In tal senso, i lavoratori devono essere consapevoli delle condizioni del proprio ambiente di lavoro e del corretto utilizzo dei dispositivi di sicurezza. Il Governo che rappresento, a fine novembre, ha approvato tre disegni di legge di ratifica di convenzioni internazionali riguardanti la prevenzione degli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e sta dando un forte segnale di attenzione verso questi argomenti che sono di estrema importanza per l’economia del Paese.”

A conclusione della giornata, come ogni anno PreSa conferisce dei riconoscimenti a clinici, ricercatori, istituzioni ed associazioni che si sono distinte nei propri rispettivi ambiti a favore del superamento delle disabilità. Quest’anno sono stati premiati: Ketty Peris, Professore Ordinario Malattie Cutanee e Veneree – Policlinico Gemelli di Roma; Paola Queirolo, Responsabile DMT Melanoma e Tumori Cutanei – Ospedale Policlinico IRCCS San Martino di Genova; Sabrina Bassi, Campionessa di sci nautico paralimpico; il Presidente della sezione Laziale Marcello Tomassetti per UILDM - Unione italiana lotta alla distrofia muscolare; Gian Paolo Montali, Direttore Generale del progetto Ryder Cup Italia 2022; il Presidente Danilo Ragona per Able To Enjoy.