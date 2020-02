Camera di Commercio di Firenze, Giuseppe Salvini nuovo segretario generale

Giuseppe Salvini, 57 anni, attualmente alla guida della Camera di Arezzo-Siena, è stato nominato nuovo segretario generale della Camera di commercio di Firenze. Adesso manca solo il decreto di nomina del ministero dello Sviluppo economico per l'insediamento definitivo. Lo ha deciso la Giunta dell’ente camerale presieduta da Leonardo Bassilichi. La nomina, per diventare effettiva, dovrà essere ratificata nelle prossime settimane dal ministero dello Sviluppo economico. Salvini, nato a Montevarchi (Arezzo), laureato in Scienze politiche con indirizzo politico internazionale all'Università di Firenze, proviene dal mondo delle Camere di commercio ed è il segretario generale della Camera di Arezzo-Siena, di cui è stato commissario ad acta per la fusione, sempre su nomina ministeriale. La Giunta ringrazia il segretario generale uscente Laura Benedetto e augura buon lavoro al nuovo Segretario.