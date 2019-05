Indagini aziendali: pratica sempre più diffusa per combattere l'assenteismo

La vita di un'azienda si sviluppa su più livelli e ciascuno di questi può presentare problematiche e criticità di varia natura. I rapporti con il personale, così come la concorrenza e la sicurezza rappresentano gli ambiti in cui più spesso possono sorgere complicazioni. Per i titolari d'azienda che vogliono tutelare la propria attività ed i propri interessi, vi è la possibilità di rivolgersi ad agenzie di investigazione privata.

In cosa consistono i servizi di indagine aziendale

Le indagini aziendali coprono una vasta gamma di servizi investigativi, che possono investire tanto il personale d'azienda quanto le strutture ed i locali, fino a riguardare le reti interne, i computer, le applicazioni digitali e i sistemi di sicurezza. Gli investigatori specializzati possono essere interpellati per indagare su di un dipendente per tutto l'arco della carriera professionale dello stesso, dalla fase precedente all'assunzione a quella successiva al licenziamento. Un'azienda che si rivolge ad un'agenzia di investigazioni privata, tramite il titolare od un legale rappresentate, può dare mandato per le seguenti tipologie di indagine:

- indagini preassuntive: si tratta di una serie di controlli e verifiche che l'azienda richiede prima di inserire un dipendente all'interno del proprio organico, al fine di accertare la veridicità delle affermazioni contenute nel curriculum (titoli di studi, qualifiche, certificati, esperienze professionali pregresse, iscrizione ad albi professionali) oppure di quanto dichiarato in fase di colloquio; questo genere di indagine mira anche a ricostruire il pregresso lavorativo ed eventualmente quello giuridico della persona oggetto dell'investigazione;

- indagini per assenteismo: questo tipo di indagini mira a ricostruire gli spostamenti e le attività del dipendente durante le ore o i giorni di permesso al fine di stabilire se l'assenza può dirsi motivata o meno; nel caso in cui la mancata presenza sul luogo di lavoro non sia motivata da una ragione valida (o se le indagini evidenziano una condotta non congruente con quanto dichiarato dal dipendente o con i suoi obblighi), l'azienda può far leva sul risultato delle indagini per comminare una sanzione al lavoratore che, nei casi più gravi, è passibile di licenziamento;

- indagini sulla concorrenza; quando una figura professionale (specie se altamente qualificata) lascia un'azienda, vi è la possibilità che possa avviare un'attività in proprio, sfruttando (anche) il bagaglio di conoscenze e informazioni acquisite presso il precedente datore di lavoro. Quest'ultimo può richiedere agli investigatori di verificare se l'ex dipendente rispetta o meno il 'patto di non concorrenza' regolamentato dal Codice Civile;

-indagini sulla sicurezza e la privacy; in tal caso, le agenzie possono fornire vari servizi: bonifiche ambientali ed elettroniche, Penetration Test (anche per app digitali), Cyber Security e Digital Security.

Con la diffusione del web, è cambiato anche l'approccio delle aziende per tutelarsi: oggi è possibile trovare informazioni e affidare incarichi anche ad agenzie che operano solo sui canali digitali come raccontano i responsabili di Inside Agency, uno dei primi esempi italiani in questo settore.

Quando richiedere un'indagine aziendale o su un dipendente

A questo punto è lecito chiedersi quando si renda necessario interpellare un'agenzia di investigazione privata. Molto dipende dalla situazione contingente che vive l'azienda o da eventuali 'segnali' registrati nel corso del tempo: se, ad esempio, un dipendente tende ad assentarsi con una certa regolarità o in momenti 'strategici' è possibile che si tratti di 'assenteismo tattico'; se le assenze sono sempre motivate da certificato medico o dai permessi retribuiti ex Legge 104, vi è parimenti la possibilità che si tratti di un abuso. Qualora, invece, l'azienda registri una perdita della clientela abituale, un danno di immagine relato alla reputazione aziendale oppure rilevi la circolazione di dati sensibili ed informazioni riservate, per tutelare la propria immagine sul mercato e il proprio diritto alla privacy, può richiedere interventi di carattere preventivo o investigativo quali le già citate bonifiche ambientali o il Penetration Test per valutare la 'tenuta' dei propri sistemi di sicurezza informatica e di rete; nel caso si profili un'operazione di grossa portata, i servizi di Due Diligence e Risk Analysis possono risultare estremamente utili.