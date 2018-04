30 aprile 2018- 18:32 1 maggio: Anmil, a Terracina per sicurezza lavoro

Roma, 30 apr. (Labitalia) - La lunga staffetta di eventi che ha visto nell’ultima settimana l’Anmil (Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro) impegnata in numerose iniziative culminerà con la II edizione di '#primomaggioterracina - Festa per la sicurezza sul lavoro', organizzata dalla collaborazione tra l'Associazione e il Comune di Terracina che, in occasione della festa dedicata ai lavoratori, patrocinata dalla Regione Lazio, dalla Siae e con il contributo del Centro Orizzonte, vedrà dedicare l’intera giornata al tema in un’alternanza di emozioni tra musica e testimonianze di vittime del lavoro e attori direttamente coinvolti sul tema. A partire dalla partecipazione alla cerimonia ristretta che si svolgerà alle ore 10.15, con la deposizione di una corona d’alloro da parte del presidente Mattarella al monumento ai caduti sul lavoro situato davanti alla sede centrale Inail a piazzale Giulio Pastore, il presidente nazionale Anmil, Franco Bettoni, sarà poi alla tradizionale cerimonia del 1° maggio in Quirinale. Invece, dalle ore 12.30, prenderà il via dal palco sull’Arena del Molo di Terracina (Latina) la manifestazione #primomaggioterracina che si aprirà con i saluti dell’assessore del Comune di Terracina, Danilo Zomparelli, del presidente regionale Anmil, Domenico Loffreda, del presidente dell’Ila (Ispettori del lavoro associati con cui Anmil ha sottoscritto un protocollo di intesa per promuovere iniziative di sensibilizzazione) Gerardo Lanza e del presidente della proloco e della Protezione Civile di Terracina Luca Brusca, e si chiuderà questa prima parte con la consegna di attestati e targhe da parte dell’Anmil ai presidenti e ai volontari delle associazioni (Associazione Nazionale Carabinieri Protezione Civile Terracina, Associazione Nazionale Polizia di Stato Gruppo Volontari Protezione Civile Terracina, Associazione di Protezione Civile e di Pubblica Assistenza 'Centro Operativo Circe' Terracina / Priverno, Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile Città di Terracina, Falchi Volontari di Protezione Civile Fondi) che fanno parte della Protezione Civile che si sono prodigati lo scorso anno nel supporto alla popolazione di Amatrice e per le attività di antincendio. "La giornata del 1° maggio riveste un’importanza davvero molto significativa per la nostra associazione -dichiara il presidente nazionale Anmil, Franco Bettoni- in quanto uno dei diritti costituzionalmente garantiti, ovvero il rispetto della salute e della tutela dei lavoratori anche in caso di infortunio. Ma gli infortuni che sono sempre tutti evitabili, rimangono una piaga nel nostro paese a cui si dà poca importanza se, come attestano le denunce sugli infortuni nei giorni scorsi pubblicate dall’Inail relative al primo trimestre 2018, parlano di un aumento di ben l’11,6% rispetto allo stesso trimestre del 2017, per non parlare del fatto che oltre ai 1018 morti sul lavoro del 2016 nessuno ricorda i 490 morti a seguito di malattie professionali dello stesso anno (ultimo dato disponibile)".Per arricchire di valore la giornata, prima di cominciare la maratona musicale con artisti che si esibiranno anche sul palco del concertone in piazza San Giovanni, grazie al presidente della Asd Anmil Sport Italia, Pierino Dainese, e ad alcuni atleti paralimpici, dalle ore 10, sul Lungomare Circe di Terracina, verranno organizzati tornei di calcio Balilla tra persone con disabilità e normodotati e dimostrazioni e prove di utilizzo dell’handbike, che proseguiranno per l’intera giornata. A partire dalle ore 14, la giornalista Luce Tommasi, cui è affidata la conduzione della maratona che andrà avanti per oltre 8 ore, affiderà al Dj Amaro l’avvio dello spettacolo cui si susseguiranno le performance di: Alfiero, Erbe Officinali, Inna Cantina, Giancane, Esposito, Mirkoeilcane e Wrongonyou, che saranno intervallate dalle ospitate incentrate sulla tematica della sicurezza sul lavoro con testimonianze ed interventi: del sindaco di Terracina, Nicola Procaccini; del consigliere regionale del Lazio, Enrico Forte; del presidente di Anmil Sport Italia, Pierino Dainese, degli invalidi sul lavoro Claudio Casale, Massimo Chiappetta, Gianni Del Vescovo, Remo Fratarcangeli e della vedova Debora Spagnuolo consigliera nazionale dell’Anmil.