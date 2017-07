'50 Top Pizza' incorona 'Pepe in Grani' migliore pizzeria d'Italia

21 luglio 2017- 14:08

Napoli, 21 lug. (Labitalia) - È 'Pepe in Grani' la migliore pizzeria d’Italia del 2017 secondo '50 Top Pizza', la prima guida on line interamente dedicata alle pizzerie del Bel Paese, firmata dal giornalista enogastronomico Luciano Pignataro, da Albert Sapere e Barbara Guerra, curatori delle Strade della Mozzarella (Lsdm), ed edita da Formamentis. Il locale di Caiazzo (Caserta) del maestro Franco Pepe si è aggiudicato il gradino più alto del podio della classifica stilata in forma anonima da 100 ispettori sulla base della qualità, ma anche del servizio, della carta dei vini e delle birre, della ricerca e dell’arredamento. In seconda e terza posizione altre due mete sacre dell’arte pizzaiola partenopea: Gino Sorbillo ai Tribunali (Napoli) e Francesco & Salvatore Salvo di San Giorgio a Cremano (Napoli).Nella serata di ieri, al Castel dell’Ovo, a Napoli, sono state svelate le prime 50 posizioni della classifica. Tra queste ben 19 i locali campani, a conferma della naturale leadership che la regione 'madrepatria' della pizza continua a detenere. Ad essere ben rappresentata è però tutta la Penisola, a cominciare dal Lazio, che piazza 6 insegne nella top 50; la metà di queste, tra l’altro (Sforno, Tonda e Sbanco), portano la firma di un unico interprete: Stefano Callegari. Solo un gradino sotto c’è la Toscana (5); seguono ex aequo Lombardia ed Emilia Romagna (4). Folto il gruppo a quota 2, con Puglia, Sicilia, Abruzzo e Trentino Alto Adige che si uniscono al Veneto, le cui 2 pizzerie sono entrambe posizionate tra le prime 10 dello Stivale: 'I Tigli' di Simone Padoan (San Bonifacio - Verona) e 'Saporè' di Renato Bosco (San Martino Buon Albergo - Verona). Chiudono Piemonte e Basilicata con un locale.Assegnati, inoltre, diversi Premi speciali, oltre a quelli, già annunciati, a Isabella De Cham (1947 Pizza Fritta, Napoli) come Pizzaiola dell’anno, a Pierluigi Roscioli (Antico Forno Roscioli, Roma) come Fornaio dell’anno e a 'Morsi & Rimorsi' (Aversa - Caserta) come Pizzeria novità dell’anno.Sono stati premiati: Francesco Martucci de I Masanielli (Caserta) come Pizzaiolo dell’anno; Ciccio Vitiello di Casa Vitiello (Caserta) come Giovane dell’anno; Bonci - Pizzarium (Roma) per la Pizza dell’anno (Mozzarella di Bufala Campana a crudo, Funghi Prataioli e Prosciutto Crudo); Francesco & Salvatore Salvo per la Miglior Carta dei Vini; La Gatta Mangiona (Roma) per la Miglior Carta delle Birre; Berberè (Castelmaggiore - Bologna) per la Miglior Carta degli Oli Extravergine di Oliva.E ancora: I Tigli per il Miglior Servizio di Sala; La Masardona (Napoli) per la Miglior Proposta dei Fritti; Concettina ai Tre Santi (Napoli) per il Miglior Asporto; Di Matteo (Napoli) per la Frittatina di Pasta dell’anno; Dry (Milano) per il Miglior Comfort e Benessere Complessivo; Fandango Racconti di Grani (Filiano - Potenza) per la Sostenibilità Ambientale; Tonda per la Valorizzazione del Made in Italy; Gino Sorbillo ai Tribunali per la Miglior Comunicazione Web e Social. A Enzo Coccia (Pizzaria La Notizia 94, Napoli) è stato assegnato il Premio alla Carriera. Carmine Donzetti e Vincenzo Esposito, a sorpresa, hanno ricevuto il Premio del Cuore per aver messo la loro arte della pizza al servizio di chi ha bisogno, senza cercare alcuna pubblicità. Migliore Pizzeria di Stile Napoletano fuori dall’Italia a Ober Mamma (Parigi).“50 Top Pizza - spiegano i tre curatori della guida, Luciano Pignataro, Barbara Guerra e Albert Sapere - oltre ad essere un utilissimo vademecum per chiunque sia in cerca di un’ottima pizza (e noi ne segnaliamo ben 500), in qualsiasi angolo del Paese, rappresenta un vero e proprio viaggio attraverso i diversi stili e prodotti tipici d’Italia. Un omaggio quindi al concetto di alta qualità made in Italy, legato al totem gastronomico tricolore che ci ha resi celebri nel mondo".