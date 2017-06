5 startup selezionate da H-Farm con Cisco per trasformare l’industria manifatturiera

30 giugno 2017

Roma, 30 giu. (Labitalia) - In collaborazione con Cisco, H-FARM ha selezionato 5 startup che possano sviluppare progetti innovativi negli ambiti chiave dell’Industry4.0 per aiutare le imprese ad aumentare l’efficienza dei processi e al contempo a ridurre i costi. Il supporto di Zoppas Industries, CAME e Clouditalia si concretizzerà durante i quattro mesi del percorso di accelerazione attraverso sessioni di consulenza e attività specifiche per ogni startup, valutando anche possibili accordi di business development e investimenti. Inoltre, grazie alla partnership con Cisco, i team possono contare su un costante supporto tecnologico e soluzioni innovative, tra cui la piattaforma DevNet.Sono arrivate più di 200 candidature da 22 paesi, ma dei team selezionati 4 sono italiani (e 1 svizzero), a testimonianza della forte influenza che la tradizione manifatturiera italiana esercita anche sulle nuove generazioni che maggiormente percepiscono l’urgenza dell’evoluzione.Le startup selezionate sono: EcoSteer che ha sviluppato due componenti chiave per il successo di progetti IoT collaborativi su scala industriale: EcoFeeder, un IoT gateway intelligente e sicuro per raccogliere dati e inviarli in un flusso continuo al cloud, ed EcoAggregator, uno strumento che aggrega in memoria i flussi di dati provenienti dalle “cose” per semplificarne l’analisi. GenLots, una piattaforma che applica il machine learning alla supply chain, permettendo di sbloccare opportunità di risparmio altrimenti non sfruttabili. Holsys che ha sviluppato olOne, un software di intelligenza artificiale in grado di interpretare in tempo reale i flussi di dati provenienti dai sensori, permettendo applicazioni quali la manutenzione predittiva. TechMass che ha ideato una piattaforma digitale per accompagnare le aziende verso la manifattura lean e incrementare la produttività. ThinkIN, una soluzione per digitalizzare e monitorare in tempo reale i processi produttivi.Ogni team selezionato riceve 20.000 euro seed funding con la possibilità di ulteriore investimenti alla fine del programma, oltre alla possibilità di accedere a centinaia di servizi, gratuiti o scontati, che i partner offrono ad ogni team. Il valore di questi servizi supera i 450.000 euro. Grazie al ruolo di H-FARM nel GAN le startup potranno godere di visibilità anche con investitori internazionali e accedere a sessioni di mentorship da remoto, partner tecnici e spazi temporanei di lavoro in altri acceleratori. "L’obiettivo principale del programma di accelerazione Industry4.0 - dichiara Timothy O’Connell, direttore programmi di accelerazione di H-FARM- è quello di sviluppare soluzioni di business efficaci per le grandi aziende italiane ed europee aiutandole a dialogare con le startup Ogni team selezionato ha la concreta opportunità di cambiare il modo in cui l’industria tradizionale farà business nei prossimi anni”.“Nell’ultimo anno e mezzo -commenta Enrico Mercadante, responsabile per l’Innovazione, le architetture e la digital transformation di Cisco Italia- abbiamo lavorato con numerose aziende manifatturiere e a tutte abbiamo detto due cose: che esiste una via italiana per l’Industria 4.0, adatta alle nostre specificità, e che per raggiungere l’obiettivo non si può lavorare da soli, perché l’innovazione è un processo collaborativo . In questo processo, le start up rappresentano una risorsa importante da inserire in percorsi di co-innovazione capaci di rendere più rapida la digitalizzazione. L’eccellente livello delle start up che oggi entrano nel percorso di accelerazione dimostra che l’Italia ha in casa tutti gli strumenti per rinnovare la sua tradizione di eccellenza industriale nell’era della trasformazione digitale ed attrarre innovazione dall’estero".