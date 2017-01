A Bergamo con 'Ingruppo' si va dallo chef fuoriclasse a prezzi popolari

Bergamo, 16 gen. (Labitalia) - Chi l’ha detto che un ristorante è solo questione di cibo? Nei locali degli chef 'fuoriclasse' un pranzo o una cena sono un'esperienza che unisce gusto, bellezza, accoglienza, tradizione e innovazione. E proprio per invitare nei migliori ristoranti del territorio quella parte di clientela intimorita dalla spesa eccessiva o la clientela più giovane con l’augurio d’educarla al piacere di una sosta che generi una felicità a tutto tondo, torna la V edizione di Ingruppo, il progetto che, da oggi e fino al 30 aprile, unisce diciannove professionisti della ristorazione bergamasca, con due 'escursioni' nelle province di Lecco e Milano.Gli chef uniranno le forze per rimarcare la loro appartenenza a un progetto volto alla valorizzazione del moderno ristorante, con prezzi accessibili davvero a tutti. Infatti la formula di Ingruppo prevede che da oggi e fino al 30 aprile, con la sola l’esclusione del 14 febbraio e del 16 aprile (giorno di Pasqua), i ristoranti aderenti all’iniziativa offriranno la possibilità di consumare menu completi (almeno un antipasto, un primo, un secondo e un dolce con, c’è da scommettere, golose sorprese degli chef) comprensivi di vino, bevande e caffè, al costo prestabilito di 55 euro a persona per 16 dei 19 ristoranti coinvolti. Mentre il costo sarà di 110 euro a persona per 3 di loro (A’Anteprima, Da Vittorio, Enrico Bartolini Mudec). La formula è valida sia a pranzo che a cena compatibilmente con i giorni di apertura dei locali. La prenotazione può essere effettuata via telefono o via e-mail, direttamente al ristorante, specificando la richiesta del menu 'Ingruppo'.In cinque anni, l’iniziativa ha già portato decine di migliaia di giovani buongustai nei ristoranti di Ingruppo. Avventori arrivati dalla tutta la Lombardia ma anche dalle province limitrofe, prevalentemente in coppia o in gruppi di età compresa tra i 30 e i 50 anni, intenti a testare i vari menu proposti. Senza contare che l’esperienza di Ingruppo è spesso oggetto di regali speciali: per condividere momenti unici con le persone più care.?Ingruppo è anche solidarietà: con l’edizione speciale attivata dal 10 al 20 settembre 2016, ha consentito di sostenere la popolazione colpita dal terremoto della scorsa estate, donando 3.969 euro al comune di Amatrice.???La nuova edizione di Ingruppo si avvale di alcune importanti novità. A unirsi ai ristoratori che da tempo animano Ingruppo proprietari dei ristoranti (A’Anteprima, Al Vigneto, Antica Osteria dei Camelì, Casual Ristorante, Colleoni & Dell’Angelo, Collina, Nuova Trattoria Dac A Trà, Da Vittorio, Ristorante Enrico Bartolini al Mudec, Frosio, Il Saraceno, La Caprese, Lio Pellegrini, Loro, Osteria della Brughiera, Posta, Roof Garden Restaurant, Villa Patrizia Ristorante) quest’anno vi sarà il nuovo locale di Ezio Gritti, col suo ristorante omonimo inaugurato recentemente sul Sentierone, nel cuore di Bergamo. Una new entry attesissima, quella di Gritti, che fa già gola a tutti gli appassionati di alta cucina e che con le sue ricette, intrise di tradizione e autenticità, darà nuova energia a tutta l’iniziativa. ?Ma c’è di più. Ingruppo nell’edizione 2017 brilla di 3 nuove stelle Michelin attribuite a Enrico Bartolini: una al Casual di Bergamo (cucina guidata dallo chef Christopher Carraro) ?e due al Mudec di Milano. ?Un primato assoluto in Italia e un primato anche per Ingruppo che così impreziosisce il proprio palmares di ristoranti stellati.? Oltre ai già citati Casual e Mudec: tre stelle al ristorante Da Vittorio, una stella a Frosio, una all’Antica Osteria dei Camelì, una a Il Saraceno, una all’A’Anteprima, una all’Osteria della Brughiera, una al ristorante LoRo ed una al Dac a Trà, arrivando a contare ben 13 stelle.??L’edizione 2017 si preannuncia più social che mai: gli chef, infatti, sono pronti a raccontarsi in 'interviste doppie', pillole video che saranno disponibili sul sito www.ingruppo.bg.it e sulla pagina Facebook di Ingruppo. ??Ma non è tutto: Ingruppo ha deciso di attivare una speciale convenzione che darà la possibilità agli avventori dei propri ristoranti di lasciare a casa la propria auto. Bracca Acque Minerali Spa, il Gruppo bergamasco leader nella produzione di acque minerali, omaggerà i ristoranti interessati, per tutta la durata della promozione, con le sue nuove ed eleganti bottiglie.