A Capgemini il Sap Pinnacle Award 2017 come 'Customers’ Choice Partner of the Year'

12 maggio 2017- 11:20

Roma, 12 mag. (Labitalia) - Capgemini, leader mondiale nel settore della consulenza, della tecnologia e dei servizi di outsourcing, ha ricevuto il Sap Pinnacle Award 2017 come Customers’ Choice Partner of the Year, a riconoscimento dei risultati dell’azienda in qualità di partner di Sap. Ogni anno, i Sap Pinnacle Award sono assegnati ai partner che si sono distinti nello sviluppo e nella crescita della partnership con Sap e nel supporto ai clienti nella gestione del proprio business. I vincitori e i finalisti delle 19 categorie sono stati scelti sulla base delle indicazioni provenienti da Sap, dei feedback dei clienti, e tramite indicatori di performance, compreso il premio 'Customers’ Choice award', che premia il partner Sap più votato dai clienti."Capgemini ha vinto il Sap Pinnacle Award per il decimo anno consecutivo. La votazione ha coinvolto i clienti in prima persona e il risultato dimostra la validità del modello 'Collaborative Business Experience' di Capgemini e l’eccellenza della società nell’implementare i progetti Sap, specialmente attraverso le nuove tecnologie Sap S/4 Hana, Sap Hybris e Sap SuccessFactors. Capgemini si è classificata prima nella categoria Customer Choice Partner per il secondo anno consecutivo, a dimostrazione del proprio impegno nel guidare il business Sap attraverso un approccio incentrato sul cliente", sottolinea una nota. Capgemini è arrivata, inoltre, tra i finalisti del Sap Hybris Partner of the Year, prosegue, "grazie all’eccellente impiego della tecnologia Sap Hybris nel fornire servizi di Digital Customer Experience: è la prima volta che la società riceve una nomination per questa categoria"."Siamo lieti di ricevere per il secondo anno consecutivo - ha dichiarato Andrea Falleni, amministratore delegato di Capgemini Italia e Eastern Europe - il Sap Pinnacle Customers’ Choice Partner award, perché si tratta di un premio che si basa sul feedback dei clienti di diversi settori e geografie in tutto il mondo e che rappresenta la forza della nostra partnership con Sap. Siamo entusiasti di essere arrivati tra i finalisti per la categoria Hybris Partner of the Year: questo dimostra la nostra capacità nel saper utilizzare al meglio la tecnologia Sap Hybris per aiutare i clienti ad abbracciare il mondo digitale, grazie anche alle soluzioni 'Fast Digital 4 Discrete Industries', che gestiamo con Sap"."Sap si impegna con orgoglio - ha sottolineato Bill McDermott, Ceo di Sap - nell’ecosistema delle partnership, sempre più aperto e in espansione. Nessuna società può o dovrebbe intraprendere un percorso solitario in quest’economia fortemente orientata al digitale. I partner di Sap portano competenze di settore, scalabilità e profondo impegno verso i clienti e il Sap Pinnacle Award ci permette di offrire un riconoscimento pubblico ai migliori"."I vincitori del Sap Pinnacle Award rappresentano il meglio nella nostra rete di partner e ci congratuliamo con Capgemini per un altro meritato Pinnacle Award nella categoria Customer Choice. Questo rispecchia appieno la forza della nostra partnership, oltre al valore e all'innovazione che derivano dal nostro impegno comune verso i clienti", ha aggiunto Bronwyn Hastings, senior vicepresident Business Development per Sap.I Sap Pinnacle Award evidenziano il prezioso contributo dei partner Sap, riconoscendo l’impegno verso il lavoro di squadra, nell'approccio innovativo e nella capacità di mettersi totalmente in gioco per aiutare i clienti a raggiungere i propri obiettivi. I vincitori saranno ufficialmente premiati al Global Partner Summit di Sap, che si terrà il 15 maggio a Orlando (Florida) in concomitanza con il Sapphire Now e la Asug Annual Conference, il principale evento di business technology a livello globale organizzato da Sap e Asug dal 16 al 18 maggio.