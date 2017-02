A Carrara Fiere Tirreno CT e Balnearia, tutto su ospitalità di qualità

16 febbraio 2017- 16:02

Carrara, 16 feb. (Labitalia) - Tutto pronto a Carrara Fiere per Tirreno C.T., la fiera dedicata alle ultime novità nel settore delle forniture per alberghi, ristoranti, bar, pasticcerie, gelaterie e in generale strutture ricettive, e Balnearia, Salone professionale delle attrezzature balneari, outdoor design e benessere, che da quest’anno fanno squadra, dal 19 al 22 febbraio, per presentare le ultime novità del settore e scambiarsi conoscenze attraverso i tanti appuntamenti in programma. Tirreno C.T. propone come al solito dalla tecnologia delle aziende costruttrici di macchinari per ristorazione, caffetteria e produzione di alimenti, a quelle per le forniture di arredi e complementi per le attività di ricezione. Insomma, un vero e proprio momento per scoprire in anteprima il meglio dall’Italia e dal mondo, vista la forte presenza di espositori stranieri che ancora una volta hanno scelto questo appuntamento come uno dei più attesi nel nostro Paese. Ancora, dal pane alla pizza, dai prodotti lavorati e semilavorati per la cucina alle forniture alberghiere, passando per la gelateria e la pasticceria; un’intera area dedicata al caffè e alle innovazioni del settore grandi impianti. Inoltre, ampio spazio alle aziende dell’agroalimentare. Balnearia, invece, presenterà tutti i settori merceologici relativi agli stabilimenti balneari e non solo. Non solo esposizione. Balnearia e Tirreno CT rappresentano anche un importante momento di confronto e aggiornamento professionale, che si realizza attraverso una serie di convegni, seminari e incontri professionali, organizzati grazie al coinvolgimento di quasi tutte le associazioni e organizzazioni sindacali di categoria. Per Balnearia saranno presenti Sib-Confcommercio, Fiba-Confesercenti, Assobalneari-Confindustria, Oasi-Confartigianato, Cna Balneatori, Federbalneari, Itb Italia. Porteranno il loro contributo a Tirreno CT le associazioni di barman, gelatieri, maitres, panificatori, pasticceri, pizzaioli, sommelier e cuochi, senza dimenticare il made in Italy agroalimentare, con le principali associazioni del settore del wine e food.Balnearia e Tirreno CT occupano tutti i 4 padiglioni della Fiera di Carrara, con una superficie coperta di oltre 34.000 metri quadri. Sono attesi oltre 50.000 visitatori da tutta Italia, con un maggior afflusso ovviamente dal settore tirrenico. Ma non mancano le visite da altre regioni. Più dettagliatamente, un terzo dei visitatori dell’edizione 2016 proveniva dalla Toscana, il 14% dall’Emilia Romagna e Marche, il 13% dal Sud e dalle Isole, il 12% da Lazio e Umbria, il 9% da Veneto, Friuli e Trentino. Percentuali minori da altre regioni.Tirreno C.T. e Balnearia sono organizzate da TirrenoTrade Srl con la collaborazione di enti regionali, provinciali e associazioni di categoria.