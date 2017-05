A 'Castiglion di Primavera' bello e buono in mostra in riva al mare

26 maggio 2017- 15:54

Grosseto, 26 mag. (Labitalia) - A Castiglione della Pescaia (Grosseto) fervono i preparativi per allestire 'Castiglion di Primavera', l’appuntamento che dal 23 al 25 giugno trasformerà uno dei più caratteristici borghi della costa tirrenica in una vetrina del bello e del buono. Ogni sera - a partire dalle ore 18 - si alzerà il sipario in riva a uno dei mari più belli d’Italia dove, per tre giorni, si animerà una singolare mostra mercato capace di offrire un viaggio tra saperi e sapori: dalla Toscana dello zafferano e della cinta senese alla Sardegna del formaggio, dai tortellini artigianali di Modena per arrivare alle specialità pugliesi, i golosi avranno di che divertirsi.Riflettori accesi anche sull’artigianato con gioielli fatti a uncinetto e cappelli realizzati 'live', coltelli dai manici pregiati, borse in cuoio, oggetti in paglia fiorentina e tanto altro. Nella sezione riservata al food track, chi lo vorrà potrà assaggiare il gelato offerto dentro una 500 celeste, oppure scoprire la birreria ricavata in una roulotte o assaporare una frittura di pesce che viene preparata in una cabina marittima che si muove su 4 ruote.Grande attesa per l’Aperitivo Maremmano che verrà servito ogni pomeriggio dalle ore 19. L’Ais di Grosseto proporrà alcune delle più particolari bollicine che qui vengono vinificate. Oltre al Vermentino si scopriranno Viogner, Chardonnay e Sauvignon Blanc sposando la degustazione a finger food realizzati con prodotti del territorio dagli chef locali. L’Aperitivo Maremmano sarà realizzato anche in versione junior: un divertente laboratorio guidato da uno chef coinvolgerà i bambini nella sua preparazione. Ogni sera saranno le note dell’energica Leggera Electric Folk Band a mettere in scena la tradizione musicale popolare toscana con storie piene di ironia, ma anche capaci di parlare della fatica, della malinconia e della bellezza di questa terra unica al mondo.