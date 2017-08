A Chiropractic Action Team italiano premio 'Humanitary Award'

2 agosto 2017- 16:25

Roma, 2 ago. (Labitalia) - Il 'Chiropractic Action Team' italiano ha vinto il premio internazionale 'Humanitary Award' e Sven Bohene, coordinatore del team, è stato premiato a Malta con il premio indetto dalla Federazione europea dei dottori chiropratici, che comprende 23 nazioni diverse "per aver svolto un servizio encomiabile a servizio della collettività durante il terremoto del 2016". I dottori chiropratici italiani hanno, infatti, svolto centinaia di interventi gratuiti a favore dei soccorritori della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco durante il sisma che nel 2016 ha colpito a più riprese diverse regioni del centro Italia. La squadra di dottori chiropratici, in maggior parte composta da colleghi marchigiani ed emiliani, ha così svolto un ruolo attivo a supporto dei lavoratori e volontari del soccorso nelle aree dei crateri sismici interessati dalle scosse dello scorso autunno. Era successo anche in occasione del terremoto che colpì L’Aquila nel 2009 e l’Emilia Romagna nel 2012: l’Associazione italiana chiropratici aveva dato supporto e alle forze di Protezione Civile e ai Vigili del Fuoco impegnati nel primo soccorso, fornendo centinaia di prestazioni gratuite.L'Associazione italiana chiropratici da alcuni anni ha infatti creato delle apposite squadre sui territori regionali denominate 'Chiropractic Action Team', che in tempo reale forniscono il supporto necessario ai soccorritori, chiamati a lavorare ininterrottamente per turni di lavoro che arrivano fino a quattordici ore consecutive. E' accaduto quando una forte scossa la mattina del 30 ottobre 2016 ha colpito l’area dei Monti Sibillini, a cavallo tra Marche e Umbria. A Camerino (Mc), si è attivata la squadra coordinata da Sven Bohene, residente a Sarnano (Mc), uno dei comuni più colpiti dalle scosse, composta dai professionisti marchigiani aderenti all'Associazione: Roberto Vecchioni, Pelle Daugaard, Roberto Purifico, David Williams, Piero Giacobbi, Leonard Hardy, Giovanbattista Costantini e Ciro Errico. Memori della collaborazione offerta loro in occasione dei due terremoti precedenti, i chiropratici presenti hanno collaborato con i membri della Croce Rossa di Camerino, della Protezione Civile e dai membri del Cisom, Corpo Italiano di Soccorso facente capo all’Ordine di Malta.“Ho tratto particolare giovamento -dichiara Pierfrancesco Bellabarba, volontario del Cisom e responsabile del Palazzetto dello Sport di Camerino, presso cui erano alloggiate molte persone- dalle sedute chiropratiche. Avevo forti dolori alla schiena. Mi sono messo nelle mani del chiropratico e ogni seduta era una specie di rinascita, anche psicologica. Li ringrazio di cuore per come ci hanno aiutato e sostenuto”.La base di tutta l’attività era collocata presso il campo della Croce Rossa di Camerino, vero e proprio quartier generale di tutta la logistica della zona. I Vigili del Fuoco, strenuamente impegnati nelle operazioni, sono stati immediatamente informati della loro presenza e hanno subito iniziato a sottoporsi agli aggiustamenti chiropratici. Le condizioni estreme in cui si trovavano ad operare i soccorritori, infatti, accentuavano e spesso generavano sofferenze di natura muscolo-scheletrica e quindi forti dolori, che trovavano sollievo con l’apporto del chiropratico; un sollievo che consentiva loro di lavorare al massimo e di garantire piena assistenza alla popolazione.