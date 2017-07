A Cortina tutto pronto per Vinovip 2017, wine tasting in quota

5 luglio 2017- 17:15

Roma, 5 lug. (Labitalia) - Domenica 9 luglio si aprono i battenti di VinoVip 2017, la kermesse enologica, ideata da 'Civiltà del bere', che riunisce ogni due anni l’eccellenza dell’enologia italiana sullo sfondo delle Dolomiti bellunesi. Come sempre al centro del programma della due giorni masterclass, incontri e degustazioni, ma il vero must dell’edizione 2017 sarà la sezione 'Giovani sognatori e piccole patrie': una finestra su produttori emergenti e realtà di nicchia, attraverso una selezione di Doc 'minori' da scoprire e riscoprire, presentate da giovani paladini che non hanno mai smesso di valorizzarle. L’appuntamento è per domenica 9 luglio, dalle 12 alle 17, presso il Lounge Bar Giardino d’inverno del Grand Hotel Savoia, per un incontro-degustazione con 15 cantine pronte a raccontare la storia che le ha portate tra le vigne e l’intuizione che le spinge ogni giorno a impegnarsi in realtà ancora in ascesa. Come la storia di Nicola Biasi, che produce il suo Vin de la Neu a quasi 1000 metri di altezza e da un vitigno resistente a malattie fungine, o quella di Joska Biondelli, che, dopo una carriera di successo come cacciatore di teste a Londra, torna in patria per dedicarsi all’azienda di famiglia e trionfa con le sue bollicine Metodo Classico. O, ancora, la storia di Donatella Cinelli Colombini, che porterà in assaggio i vini della piccola Doc Orcia della sua Fattoria del Colle, o quella di Alessandro Fedrizzi, produttore classe 1993. Ma questi sono solo alcuni esempi delle tante storie che si potranno conoscere accompagnati dagli eccellenti vini d’autore presentati nel primo walk-around tasting di VinoVip 2017.Il giorno seguente, invece, l’appuntamento clou è in vetta, per scoprire a oltre 2000 metri di altezza tutti e 57 i protagonisti dell’evento, circondati dai paesaggi Patrimonio dell’Unesco. Il 10 luglio, dalle 15 alle 19, a conclusione dell’evento, il Rifugio Faloria ospita un grande classico di VinoVip: il wine-tasting delle Aquile, dove i 57 Big protagonisti di VinoVip Cortina offriranno al pubblico tre vini (o distillati) ciascuno. Un ventaglio di etichette simbolo, grandi classici e novità per un totale di 172 gioielli del panorama enologico italiano, da gustare ad alta quota. Ad arricchire la scaletta ci saranno poi dibattiti, masterclass e incontri, con ospiti di fama internazionale come Pedro Ballesteros Torres MW, Charlie Arturaola, David Way e Riccardo Cotarella. Insomma, un summit ad alta quota tra esperti, professionisti e wine-lovers.