A Eataly Roma arriva il 'crudo sostenibile' con i sapori del mare

20 luglio 2017- 16:20

Roma, 20 lug. (Labitalia) - Eataly Roma si arricchisce di una nuova proposta di ristorazione, che porta in negozio i sapori del mare: il Crudo della Pescheria.La linea guida è rappresentata dal 'Manifesto del Crudo', creato dall’executive chef di Eataly Enrico Panero: sostenibilità, salubrità, gusto e cultura mediterranea ne sono i valori portanti. Il format prevede infatti solamente pesci a ciclo vitale breve, non incidendo in questo modo sulla specie, pescati nel mar Mediterraneo, seguendo la stagionalità e rispettando le taglie minime e la filiera corta.Nasce così un nuovo modo di pensare il pesce crudo. Il pescato del giorno viene proposto al naturale, semplicemente con olio extravergine d’oliva e sale integrale siciliano, oppure con marinature fatte rigorosamente al momento, per esaltarne il gusto: limone, aceto di lamponi o di mele, zenzero e pepe rosa, datterini e capperi, salicornia e finocchietto sono solo alcuni degli ingredienti utilizzati. Viene servito in piccoli piatti d’assaggio, anche per un aperitivo, o nei classici plateaux.