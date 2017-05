A Firenze torna 'Preziosa', in mostra l'arte orafa

22 maggio 2017- 13:42

Firenze, 22 mag. (Labitalia) - Torna a Firenze, per il dodicesimo anno consecutivo, 'Preziosa', la settimana dedicata alla produzione orafa e alla cultura del gioiello. Promossa da Lao - Le Arti Orafe Jewellery School, 'Preziosa 2017' prevede un ricco programma con mostre, conferenze, workshop, incontri e dimostrazioni, tutti con l’obbiettivo di raccontare le connessioni tra design del gioiello e tecnologie innovative, tra ricerca artistica e tradizione. 'Preziosa 2017 - Florence Jewellery Week', iniziativa unica in Italia, trova la sua cornice ideale a Firenze, nello storico quartiere dell’Oltrarno, da sempre culla di artigiani e orafi eccellenti. La cerimonia di apertura dell’edizione 2017 di 'Preziosa' si terrà il 24 maggio al Museo Bellini e da lì prenderà il via una settimana intensa all’insegna della creazione artistica e pregiata. Le mostre e gli eventi in programma porranno tutti l’attenzione sulle tecniche di produzione innovative che influenzano la creazione orafa contemporanea e su come queste si accordino con la tradizione e faranno al contempo luce sui diversi significati e valori simbolici che la gioielleria acquista in diversi ambiti culturali e geografici.Durante la settimana, si alterneranno mostre di importanti nomi dell’oreficeria contemporanea come Robert Baines, Sibylle Umlauf e Fuchi Arata, che presiederanno anche presentazioni e seminari tematici. I workshop saranno a cura di Tasso Mattar, Martina Dempf, Kevin Murray, e dello stesso Baines. Ospite d’onore Petra Hölscher, in rappresentanza della Neue Sammlung - The Design Museum at Pinakothek der Moderne di Monaco di Baviera, Pinacoteca che ospita la più importante collezione al mondo dedicata al gioiello contemporaneo.Anche quest’anno tornerà 'Preziosa Young', riservata ai giovani creatori di tutto il mondo e durante la quale sarà possibile ammirare le opere di Fang Jin Yeh, Qian Wang, Shachar Cohen, Xiaodai Huang. Gli artigiani fiorentini, poi, avranno un loro spazio dedicato con mostre e laboratori aperti nella giornata di domenica 28. Fondata nel 1985 da Già Carbone, Le Arti Orafe Jewellery School è fra le più importanti scuole europee di gioielleria. Dall’impegno sempre dimostrato nella ricerca e nella promozione della cultura del gioiello è nata 'Preziosa', che da 2005 rappresenta un appuntamento fisso per il mondo dell’oreficeria internazionale. Nella sua oltre trentennale attività la scuola ha accolto migliaia di giovani orefici provenienti da tutto mondo che hanno avuto la fortuna di conoscere Firenze e la sua tradizione orafa, oltre ad ampliare il loro bagaglio grazie al continuo interesse della scuola per l’innovazione delle tecniche artigianali.